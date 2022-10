Uno degli eventi più attesi in GTA Online È la festa di Halloween. Questa festa si svolge solo una volta all’anno, quindi il loro obiettivo è vestirsi per adattarsi all’occasione, quindi presta molta attenzione a questa guida in cui spieghiamo come Ottieni gratuitamente degli accessori molto speciali.

Come ottenere gratuitamente l’abito Sasquatch e la maschera della morte

In questo triste giorno fatidico, non pochi oseranno raccontare storie spaventose che finiscono per causare dei veri incubi. Questo è dove arriva nella foto vestito da zuccache è l’abito più spaventoso che può essere un costume con cui camminare per le strade della città.

Per farlo, tutto ciò che devi fare è accedere e giocare in qualsiasi momento il 31 ottobre per ottenere questo vestito gratuitamente. Naturalmente, questa non sarà l’unica cosa, perché puoi anche aggiungere alla tua collezione maschera mortuariache divenne famoso nel Giorno della Resurrezione.

Il modo per ottenerlo è esattamente lo stesso, connettersi e giocare GTA Online, ma in questo caso non deve essere Halloween e puoi farlo in qualsiasi giorno della settimana. Inoltre, il completamento di qualsiasi missione di vendita ti farà guadagnare uno zaino paracadute natalizio e la consegna della merce in una battaglia commerciale ti farà guadagnare la maschera da mummia vintage pallido o la maschera da Frank vintage verde.

Altre guide per GTA online