Come ottenere il codice IMEI del tuo smartphone Android senza averlo a portata di mano

il numero IMEI (Identità internazionale delle apparecchiature mobili) Costituisce una sorta di DNI, poiché la sequenza di numeri che lo compongono è unica, e quindi è assegnata a un dispositivo.

Vale la pena notare che attraverso l’IMEI può essere implementato blocco telefono In caso di furto o smarrimento, dove devi semplicemente chiamare l’operatore e fornire questo numero.

Inoltre, è possibile utilizzare il codice IMEI apri il telefonoquindi puoi usarlo con qualsiasi lettore indipendentemente dalla marca o dal modello del dispositivo.

Per quanto riguarda la sua posizione, questo simbolo può essere referenziato in Custodia mobile, il retro del dispositivo o il programmaMa cosa succede quando il telefono è fuori portata e dobbiamo controllare il suo IMEI?

Potresti non saperlo, ma smartphone Android Registrato in rete da IMEISono dati che Google memorizza come parte delle informazioni associate al tuo account creato su questa piattaforma e imparerai come farvi riferimento di seguito.

Passaggi per scoprire l’IMEI del tuo telefono Android senza averlo a portata di mano

Che tu abbia smarrito il tuo smartphone Android, rubato o qualsiasi altra circostanza che ti impedisca di accedervi per verificare il numero IMEI, seguendo questi passaggi potrai farlo:

Entra nel sito Trova il tuo cellulare

Una volta lì, troverai un elenco di tutti i dispositivi Android associati al tuo account. Clicca sulla persona di cui vuoi scoprire l’IMEI.

In questo modo, verrai indirizzato a un’altra schermata con il nome Google trova il mio dispositivo Dove puoi vedere un elenco di opzioni sulla sinistra che ti permetteranno di eseguire una serie di azioni da applicare al tuo smartphone in caso di smarrimento o furto.

Tuttavia, per controllare il codice IMEI del dispositivo, devi toccare Simbolo definito dalla lettera I in un cerchio.

Verrà visualizzata una casella con le informazioni relative alla data di attivazione del telefono, all’ultima volta che è stato visto e, naturalmente, all’IMEI del dispositivo.

Se esegui questa procedura dallo smartphone o dal computer di qualcun altro Prova a uscire dal tuo account Google.