Come ottenere informazioni dal file APK prima di installarlo sul tuo cellulare

Sebbene ci siano negozi Android affidabili diversi da Google Play, dobbiamo sempre fare molta attenzione con i file APK che installiamo sul nostro telefono cellulare.

E per questo, dobbiamo ricorrere ad alcuni strumenti per darci informazioni sui file APK prima di installarli sui nostri dispositivi.

Come ottenere informazioni sui file APK e sulle applicazioni installate sul tuo cellulare

Esistono molti servizi online e applicazioni mobili che possono aiutarci a conoscere i dettagli del file APK prima di installarlo per errore sui nostri dispositivi senza prendere precauzioni. Un’alternativa è APK Analyzer.

Questa app per Android ha un duplice scopo. Da un lato, ci consente di analizzare tutte le applicazioni che abbiamo installato sul nostro telefono cellulare e ottenere informazioni pertinenti. per esempio:

-Nome dell’app e dati sulla versione

-Versioni Android minime e target

Date di installazione e aggiornamento

Dati e applicazione per la firma del certificato

– Permessi utilizzati con la descrizione

Attività con opzione di lancio

Servizi, ricevitori di trasmissione e fornitori di contenuti

Funzionalità hardware necessarie e opzionali

Quindi, se hai problemi sul tuo telefonino e vuoi sapere se una delle app installate potrebbe essere sospettata di malfunzionamento, puoi dare un’occhiata alle informazioni fornite da APK Analyzer. Apri semplicemente l’app e vedrai che ti mostra l’elenco completo delle app installate sul tuo cellulare.

Un dettaglio da tenere a mente sono i dati che mostri che capirai solo se sei uno sviluppatore o hai qualche tipo di conoscenza pertinente. Ma puoi usare parte dell’aiuto offerto dall’app. Basta fare clic sui dati forniti per visualizzare la spiegazione.

D’altra parte, Analizzatore APK Consente inoltre di ottenere informazioni su File APK che hai scaricato sul tuo cellulare. Prima di installarlo, puoi utilizzare l’app per vedere che tipo di autorizzazioni richiederà, cosa significano, certificati, ecc.

In questo caso dovrai utilizzare il pulsante mobile, che troverai all’apertura dell’applicazione, per permetterti di cercare il file APK sul tuo dispositivo. Vedrai che ti mostra tutte le informazioni in diverse sezioni, quindi dovrai scorrere tra le schede per vedere il contenuto che ti interessa conoscere sul file APK.