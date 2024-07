Come ottenere la copertura in Borsa in caso di uscita definitiva dalle azioni

A causa dell’elevato divario di cambio, alle aziende e agli investitori è stato impedito di rivolgersi al dollaro finanziario e si sono rivolti a contratti futures, obbligazioni legate al dollaro e fondi di investimento legati al dollaro (Reuters)

Nelle ultime settimane, il mercato ha visto una ripresa della domanda di copertura valutaria. Diverse variabili economiche e monetarie, come il comportamento dei dollari fiscali e il calo nell’accumulo di riserve delle banche centrali, hanno risvegliato ancora una volta l’interesse per le strategie di protezione dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. Questo fenomeno si è reso evidente nella crescente partecipazione agli strumenti finanziari, soprattutto a quelli legati al dollaro ufficiale.

La combinazione del calo dei tassi di interesse sugli asset in peso e della crescente incertezza economica ha portato molti investitori a cercare rifugio in opzioni che proteggano i loro portafogli da potenziali svalutazioni.

In giugno, per la prima volta da novembre, si sono registrati contributi netti positivi nei fondi in dollari collegatoPer raggiungere i 65 milioni di dollari, cifra finora raddoppiata a luglio. Sebbene un’inversione del trend negativo di 1.500 miliardi di dollari accumulati durante l’anno sembri improbabile nel breve termine, la tendenza indica un rinnovato interesse per queste coperture.

Copertura del cambio tramite contratti futures e obbligazioni in dollari collegato Altri strumenti che seguono l’andamento del dollaro ufficiale, come i fondi comuni di investimento legati a questo tasso di cambio, forniscono una protezione specifica contro gli aumenti del dollaro ufficiale. Questi strumenti sono progettati per mitigare i rischi di un improvviso calo del tasso di cambio controllato dal governo, ma non forniscono necessariamente protezione contro la liberalizzazione del tasso di cambio o le ampie fluttuazioni dei dollari fiscali, come i MEP o i contanti con regolamento (CCL).

I dollari fiscali, come MEP e CCL, rappresentano coperture diverse. Questi tassi di cambio riflettono tipicamente la parte superiore del divario del tasso di cambio e vengono utilizzati dagli investitori che cercano di proteggersi dal deprezzamento della valuta nel mercato parallelo. Tuttavia, non sempre garantiscono una protezione efficace contro i cambiamenti nel sistema di scambio formale.

Come mantenere Gustavo Orsoeconomista presso Estudio Ber, ha affermato: “Gli investitori che cercano esposizione al dollaro ufficiale scommettono su un aggiustamento futuro che ridurrà l’attuale ‘gap’, mentre coloro che cercano posizioni nel dollaro fiscale non cercano di colmare definitivamente il ‘gap’. .” “Ma per coprirsi dai livelli attuali intorno ai 1.400/1.500 pesos.”

Per gli investitori individuali, alternative più accessibili e pratiche includono i fondi comuni di investimento legati al dollaro, che sono posizionati in attività adeguate in base al tasso di cambio ufficiale e possono includere obbligazioni denominate in dollari e passività negoziabili.

Massimiliano DonzelliDirettore delle strategie di investimento presso IOL Invertir Online, suggerisce che “ I fondi comuni di investimento che cercano la correlazione con l’andamento del tasso di cambio ufficiale possono essere un’ottima opzione per i piccoli investitori che vogliono proteggersi da un possibile deprezzamento della valuta senza affrontare sfide di liquidità sul mercato secondario.

Inoltre, consiglia Donzelli Pubriale 26 (BPY26) Un’alternativa con un rendimento annuo del 23% in dollari e scadenza in meno di due anni, evidenziando che “in vari scenari, questa alternativa genererebbe rendimenti migliori rispetto ai titoli sovrani legati al dollaro anche con un gap dello 0%”.

Mauro Carrizoconsulente finanziario di Cocos Capital, evidenzia la preferenza Le obbligazioni societarie a lungo termine legate al dollaro, come quelle recentemente emesse da CGC, Capex e PAE, offrono una copertura efficace e buoni crediti. “Ci piace molto la lunga correlazione del dollaro, sia che si tratti del 2026 con queste nuove emissioni avvenute nell’ultima settimana tra CGC, Capex e PAE, che sono buoni crediti”, afferma Carrizo. Tieni anche a mente I dollari eurodeputati rappresentano un’altra opzione praticabile.

“Sebbene l’elevata domanda di strumenti legati al dollaro indichi che il mercato non si fida del team economico, la verità è che i mercati a volte commettono errori”, commenta Gisele Colasurdo (Reuters)

Per questa parte, Gisella ColasurdoIl consulente finanziario e YouTuber suggerisce che se non ti fidi del governo, è saggio proteggerti con strumenti legati al dollaro, anche se si rende conto che sono piuttosto costosi. “Sebbene l’elevata domanda di strumenti legati al dollaro indichi che il mercato non si fida del team economico, la verità è che i mercati a volte commettono errori”, afferma Colasurdo. Invece consiglia Strumenti adeguati dai CER per proteggersi dall’inflazione, poiché “la svalutazione della valuta generalmente si traduce in inflazione, che è un modo per proteggersi da entrambi gli scenari”.

Juan Manuel FrancoIl capo economista del gruppo SBS analizza l’eventuale andamento del dollaro nella seconda metà dell’anno.

“Guardando la seconda metà, evidenziamo che BCRA è un venditore stagionale in MULC in questo periodo, quindi c’è valore nelle strategie di copertura, sia tramite la dollarizzazione diretta del portafoglio (acquisto di MEP/CCL) sia tramite obbligazioni. Il dollaro è legato O fondi comuni di investimento che hanno un’esposizione a questi asset”, osserva Franco. Questo contesto suggerisce che le pressioni sul tasso di cambio ufficiale potrebbero aumentare, determinando un aumento della domanda di copertura del tasso di cambio.

Il tasso di cambio reale continua a salire fortemente a causa della decisione del governo di non adeguare il tasso di ancoraggio strisciante al 2% al mese

Franco sottolinea inoltre che “il tasso di cambio reale continua ad apprezzarsi fortemente a causa della decisione del governo di non adeguare il suo ritmo Scansione dei collegamenti 2% al mese.”

Questo rialzo del valore del peso, abbinato al calo dei tassi di interesse e al minore accumulo di riserve, ha spinto molti investitori a cercare protezione contro una possibile correzione del tasso di cambio. Per questo motivo, Juan Manuel Franco consiglia di mantenere una strategia di copertura attiva, sfruttando le diverse opzioni disponibili sul mercato per mitigare i rischi associati alle fluttuazioni dei tassi di cambio.