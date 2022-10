Ti diciamo come ottenere Overwatch 2 Premium Battle Pass gratuitamente, senza pagare. Il miglior metodo disponibile!

Bufera di neve Cambia l’equazione del lanciatore di eroi e fallo Monitorare 2 Sii un gioco gratuito. Chiunque può godersi questa esperienza online, sbloccare personaggi, skin e altro senza dover pagare nulla. Nemmeno abbonamento online. Tuttavia, sebbene ci sia un Battle Pass gratuito, succose ricompense Monitorare 2 loro sono dentro Pass battaglia premium a pagamentonon gratis.

C’è un modo per ottenere questo Battle Pass senza dover pagare? La verità è sì, anche se è un lavoro che richiede pazienza e perseveranza. Spiegheremo Come ottenere Overwatch 2 Premium Battle Pass in modo assolutamente gratuito. Preparati a passare ore a giocarci!

Acquista Overwatch 2 Premium Battle Pass senza pagare

La prima cosa su cui devi essere chiaro è che devi acquistare un Premium Pass Monitora le monete. Questi sono disponibili nel negozio in-game in diversi pacchetti in Prezzo minimo € / 4,99 dollari (Confezione da 500 monete).

Quanto costa un Overwatch 2 Premium Pass? Bene, ecco la prima sorpresa, perché non ha un prezzo unico:

Prezzo di Overwatch 2 Premium Battle Pass – 1.000 monete orologio

– 1.000 monete orologio Overwatch 2 Premium Battle Pass + 20 livelli extra – 2200 monete Overwatch

così, L’acquisto di un Battle Pass Premium costa circa 10€/dollari. Tuttavia, la nostra priorità è Ottieni 1000 monete da Overwatch 2 senza pagareE c’è un modo per farlo, anche se non è facile o veloce: superarlo Sfide settimanali.

Ottieni monete gratis con le sfide settimanali di Overwatch 2

Per offrire ai giocatori un incentivo, Blizzard ha introdotto diversi tipi di sfide in Overwatch 2. Ci sono sfide giornaliere, stagionali e settimanali. Quest’ultimo ci interessa da allora Puoi ottenere monete da Monitorare 2 Gratis superando le sfide settimanali.

C’è una chiave, ma c’è un problema. Si può solo ottenere 60 monete a settimana Completa queste sfide. Ciò significa che puoi averlo Massimo 540 monete per stagionePerché ogni stagione di Overwatch 2 dura circa 9 settimane.

Sul lato destro, puoi vedere le monete raggiunte per ogni traguardo con le sfide settimanali

fare i calcoli per Acquista il Battle Pass Premium gratuitamente Monitorare 2 Dovrai essere ai piedi della valle durante 17 settimane, oltre 4 mesi e quasi 2 stagioni complete. Lento? Certo, ma è l’unico modo per ottenerlo in questo momento.

Se appare nuovi modi Per ottenere monete gratuite per sbloccare Premium Pass Monitorare 2 Senza pagare, Aggiorneremo questa guida.

Sito ufficiale di Overwatch 2