L’archiviazione di documenti, foto e video nel “cloud” sta diventando un must, soprattutto nel nuovo panorama lavorativo con il lavoro a distanza come metodo fiorente. però, Spesso esauriamo lo spazio libero e dobbiamo interrompere l’aggiornamento dei file con il rischio di perdere tutte le informazioni. In questo video, ti mostriamo come ottenere più spazio in Gmail senza spendere soldi.

La posta elettronica è diventata uno strumento essenziale oggi. Li usiamo entrambi per professione Per quanto riguarda la studi, necessario anche per cose basilari come lo shopping online.

Se lo usiamo sempre di più, è perché ci permette di connetterci a chiunque in modo rapido e semplice o, almeno, è quello che succede prima che si esaurisca lo spazio di archiviazione. fatto, Gli account Gmail privati ​​hanno solo 15 GB di spazio di archiviazione su DriveQuindi, lo spazio si sta esaurendo presto.

Gmail | Foto di Solen Feyissa su Unsplash

Problema di spazio su Gmail

Ciò significa che una volta occupato tutto lo spazio disponibile Non potremo più ricevere email, che può essere un grosso problema. La soluzione più rapida in questo caso è pagare per ampliare il piano, ma si può anche ottenere velocemente e gratuitamente.

Espandilo senza spendere soldi

Gmail offre di espandere lo spazio anche 100 GB a 19,99 euro all’anno. Tuttavia, se preferisci l’opzione gratuita, la prima cosa da fare è scaricare google uno. Quando l’applicazione è già stata scaricata, quello che devi fare è entrare nella sezione “Conservazione” quindi seleziona Libera spazio nell’account.

Una volta terminato, l’app ti mostrerà diverse opzioni per liberare spazio sia in Gmail che in altri servizi Google. basta scegliere “Verifica e rilascia” Potresti Elimina i file che occupano spazio in Gmail, che potrebbe provenire da file di grandi dimensioni o e-mail indesiderate.

