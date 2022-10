in Pokemon GO Chiamato un nuovo evento temporaneo Stelle dell’evoluzione Che, come suggerisce il nome, l’evoluzione è il metodo che sarà al centro della scena in questi giorni. A tal fine, hanno iniziato serie di sfide Di cui ti forniremo tutti i dettagli per aiutarti a completarlo.

Come ottenere tutti i Pokemon da Star Evolution Challenges

Loro quattro Sfide evolutive Puoi raggiungere esattamente lo stesso obiettivo, ovvero sviluppare un Pokemon specifico. Soprattutto, le pre-rivoluzioni appariranno più frequentemente durante questi giorni, quindi approfitta dell’occasione per riempirti di caramelle da tutti loro.

Sebbene il compito sia identico, Ogni sfida ha le sue ricompenseQuindi dai un’occhiata a quelli che puoi prendere nel caso tu voglia dare la priorità a uno in particolare. Ovviamente Eevee è una questione di fortuna, perché quando si evolve lo farà in modo casuale tra Vaporeon, Jolteon o Flareon e il fatto è che devi prenderli tutti e tre.

Almeno hai abbastanza tempo per quello, perché le sfide rimarranno attive Fino a martedì 11 ottobre. Inoltre, per ogni oggetto completato con successo, riceverai una medaglia da aggiungere alla tua collezione.

Sfida Evie

nome pokemon Pokemon come evolvere Vaporizzazione Usando 25 Evies jolteon Usando 25 Evies luminoso Usando 25 Evies

Ricompense: aggiornamento x1 e vernice metallizzata x1

Sfida di scambio

nome pokemon Pokemon come evolvere Zenzero In commercio o utilizzando 100 deliziosi dolci eczema In modo intercambiabile o utilizzando 100 caramelle Abra

Ricompense: Scaglia del drago x1, Pietra del sole x1, Roccia dell’orgoglio x1

Sfida di Unima

nome pokemon Pokemon come evolvere Elettrico Utilizzando 25 barrette di cioccolato di Tinamo Lambante Usando 25 pezzi di caramelle Litwick READ Riparazione di telefoni cellulari: questi corsi ti insegneranno come farlo da solo | tecnologia

Ricompense: Pietra di Unima x2

La sfida di Snouh

nome pokemon Pokemon come evolvere Redon Usando 25 pezzi di caramelle Rhyhorn Beluswein Usando 25 caramelle Swinub Kyrelia Usando 25 barrette di cioccolato di Raltus dusclops Usando 25 caramelle Duskull

Ricompense: Pietra della neve x2

