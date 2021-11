Come ottenere tutto da Amazon al dollaro ufficiale

Sebbene l’evento mega sconto sulle principali piattaforme di e-commerce negli Stati Uniti sarà il 26 novembre, ci sono già offerte disponibili

Il conto alla rovescia per l’edizione 2021 di . è iniziato “Venerdì nero”mega evento Sconti Per acquisti online in Amazon e negozi principali stato unito E il mondo che sarebbe questo venerdì 26 novembre.

L’appuntamento è uno degli appuntamenti più attesi da milioni Consumatori da tutto il mondo, che colgono l’occasione per ricevere regali per Natale E anche regalare l’auto che volevano tutto l’anno.

Anche se per tutti questi utenti Preoccupazione Ci sono giorni speciali, come Settimana del Black Friday a partire dal Amazon, dove dal lunedì precedente sono stati pubblicati centinaia di articoli con valori scontati, Puoi già trovare offerte molto interessanti Sulla principale piattaforma di e-commerce tutto il mondo.

Come acquistare tutto su Amazon dall’Argentina e portarlo al dollaro ufficiale

Tra loro:

Google Chromecast per lo streaming di contenuti, da $ 56,33 a $ 45,11.

Aspirapolvere robot con Wi-Fi iRobot Roomba 692, ridotto da $ 461,48 a $ 230,16 (oltre il 50%).

Samsung Galaxy A22 – Smartphone Android da 6,6 pollici gratuito con uno sconto del 13% (da $ 264,86 a $ 230,16).

Chromebook Lenovo IdeaPad 3 – Portatile 11″ HD (Intel Celeron N4020, 4 GB di RAM, 64 GB eMMC, Intel UHD Graphics 600, Chrome OS), € 345,47.

Altoparlante intelligente Echo Dot di terza generazione, in calo da $ 57,82 a $ 23,12.

Philips QP2520 / 30 OneBlade Rifinitore per barba ricaricabile, rifinitore, profilatore e rasoio per $ 45,07.

Smartwatch per iOS e Android, 15% di sconto (da $ 46,26 a $ 39,32).

Come portare i prodotti al dollaro ufficiale

per quanto riguarda E-Commerce, il mercato locale ha Due grandi limiti:

Molte aziende non si trovano in Argentina e le spese di spedizione sono troppo alte

I prezzi su alcuni articoli non sono competitivi rispetto all’offerta dall’estero

Di fronte a questo tipo di vincoli, le aziende stanno guadagnando forza “porta a porta”, consentendo di snellire le operazioni e ridurre l’importo finale da pagare.

Queste sono le società che hanno depositi negli Stati Uniti, in città come Miami, questo fornisce agli utenti una casella personale in modo che:

Acquista prodotti in qualsiasi pagina del mondo

Specificare l’indirizzo di queste strutture nell’acquisto

Riceveranno l’acquisto, che sarà conservato in una scatola

Possono pagare il trasporto in Argentina nel dollaro ufficiale di $ 105,25

In questo modo è possibile usufruire di spedizione gratuita (Spedizione gratuita negli Stati Uniti), molto popolare in ebay o amazon, concentrando così gli acquisti in un unico luogo, E poi elaborare la spedizione a Argentina in un pacchetto.

Il trasporto può essere pagato in dollari ufficiali, senza costi aggiuntivi del 65% dello stock

Come funziona

in conversazione con iProUP, Dalla società Aerobox, evidenziano che l’azienda fornisce un servizio di corriere “100% legale” È diverso dagli altri che usano “Valijeros” o turisti.

“Hai Diversi viaggi a settimana. Utente che si registra sulla piattaforma Ricevi immediatamente un indirizzo negli Stati Uniti e numero cliente. Al momento di effettuare i tuoi acquisti, che possono trovarsi in portali in qualsiasi parte del mondo, inserisci questi dati in modo che gli articoli Inviato al nostro magazzino a Miami”, spiegano dall’azienda.

Uno dei suoi principali vantaggi è che il trasporto viene pagato in dollari ufficiali. Nessun costo aggiuntivo 65% del magazzino.

“Alcuni siti popolari fanno pagare tutto per il valore blu perché non c’è azienda in Argentina”, avvertono dell’azienda che inizia con un valore per chilogrammo tu $ s17.

Pertanto, poiché i prodotti vengono ricevuti presso le loro strutture, vengono elaborati da una macchina che li scansiona e invia un’immagine all’acquirente, in modo che controlli ciò che è arrivato e possa gestire – se necessario – un rimborso con il venditore se è non soddisfatto di quanto ricevuto e senza aspettare che arrivasse in Argentina.

“Le piattaforme che offriamo questo servizio Box ci danno la possibilità di acquistare sul sito del mondo che si vuole e non come altre che fungono da marketplace ovvero ti limitano ad ottenere ciò che effettivamente offrono sul loro sito”Distinguiti da Aerobox.

Un’altra alternativa con una procedura simile è Opzioni di rinunciaCiò consente all’utente di acquistare personalmente il prodotto e inviarlo all’indirizzo specificato dall’azienda a Miami.

L’azienda ha anche una tariffa al chilo di partenza tu $ s17 e servizio di pre-quotazione sulla propria piattaforma per simulare le spese di processo.

in conversazione con iProUPLudmila Jaraba, capo della divisione Corriere di rinuncia alla logistica in Argentina, concorda con il collega Aerobox nell’evidenziare Velocità e semplicità Come vantaggi nell’assumere un corriere privato, poiché l’utente non esegue alcuna azione in dogana, ma l’azienda lo rappresenterà davanti all’autorità.

Inoltre, lo specialista osserva che i clienti pagano per la spedizione “Pesos al cambio ufficiale”.

Un’altra opzione disponibile è BicaboxPiattaforma di armadietti virtuali a basso costo.

Su questo sito web è dettagliato l’importo in pesos che il consumatore paga dall’azienda a . iProUP, consiste di trasformare Il dollaro al cambio ufficiale di oggi, Imposta statale e percezione dell’imposta sul reddito (RG 4815/2020).

Juan Hussain, CEO aggiunge in un’intervista a questo mezzo che opera su questa piattaforma ” Come avere un amico che vive negli Stati Uniti o in CinaNon devi aspettare che venga a trovare la famiglia”.

Quando gli utenti si registrano, oHanno un indirizzo e un numero di casella postale gratuitamente. Pertanto, possono acquistare da qualsiasi negozio online; Quindi inseriscono quei dati in modo che possiamo ottenere il prodotto”.

Il prossimo passo, spiega Hussein, è Decidi tra il drop shipping (Una volta ricevuto, elaboralo e lascialo in Argentina) O spazio di archiviazione gratuito fino a 30 giorni. “Quest’ultima opzione è molto utile per chi vuole consolidare i propri acquisti”, afferma.

Juan Hussain, CEO di Aerobox

Limitazioni da considerare al momento dell’acquisto

È necessario, prima che succedano sorprese su di lei, Chiarire dubbi con l’area servizio clienti di ogni piattaforma, che può utilizzare due modi per importare i prodotti: Corriere speciale e servizio postale, diverse metodologie.

in conversazione con iProUPe Il lavoro di Gaston, un esperto di commercio internazionale, lo spiega, a proposito delle restrizioni posta espressa privado (che consente ai non importatori di portare prodotti dall’estero), si deve tener conto di quanto segue:

Non sarà possibile superare le 5 spedizioni per anno solare con lo stesso numero Cuit/Cuil.

Per questo è importante usufruire del “servizio di integrazione”

Ogni spedizione non deve superare i 50 kg

Ogni pacchetto deve essere valutato inferiore o uguale a 3000 USD

Deve essere costituito da un massimo di tre unità dello stesso tipo nelle aree riservate

Ci sono prodotti o categorie vietati. Dovresti sempre controllare la piattaforma che porterà l’articolo prima dell’acquisto

“Il nostro paese non è un mercato attraente per i marchi, a causa delle sue dimensioni e scala. Quindi non è redditizio per molti di loro portare l’intera gamma di prodotti. Pertanto, quando si acquista all’estero, Accettiamo un’offerta non trovata qui‘, osserva lo specialista.

Riconoscere il set di opzioni cui ogni utente potrà accedere sarà loro consentito Implementa operazioni efficienti, risparmia tempo e denaro.