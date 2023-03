Come ottenere un sacco di equipaggiamento leggendario e oro in Diablo 4 Beta – Diablo IV

Se vuoi raccogliere bottino e denaro leggendari nella beta aperta di Diablo IV, ti mostreremo come farlo.

22 marzo 2023, 02:07 – Aggiornato il 22 marzo 2023, 02:23

Probabilmente lo sai già, ma l’open beta di Diablo 4 È molto vicino. Di recente abbiamo spiegato come accedere alla beta e anche alle ricompense esclusive che puoi richiedere. Ora, tuttavia, vogliamo mostrartelo Il modo migliore Ottenere Un sacco di equipaggiamento leggendario e oro. Nei paragrafi seguenti vedrai, passo dopo passo, come fare.

Diablo IV: come ottenere molti soldi e bottino

Come già saprai, il Bottino d’oro o leggendario È molto prezioso, ma anche molto difficile da ottenere. Lui RNG Il gioco non lo rende affatto facile, ma abbiamo un’area nella beta piena di potenti nemici, il che si traduce in alcuni Possibilità molto più alte Quei pezzi di armature o armi finiscono per essere lasciati cadere dai nemici.

Quindi, la prima cosa che faremo è mostrarvela dove si trova Distretto e detto che modo Devi continuare ad arrivarci. Come previsto, prenderemo un’area di riferimento, che non sarà altro che l’insediamento militare situato a Cimas Quebradas: Keuvachad.

In questa prigione possiamo ottenere denaro e attrezzature

Come puoi vedere nell’immagine sopra, dobbiamo lasciare un percorso Nordest. Continueremo in questa direzione, e prenderemo, successivamente, un percorso che ci porterà verso sud-est. Continueremo in linea retta fino a incontrare a cella di prigionedove puoi vedere la piccola “X” nell’immagine precedente.

In questa prigione possiamo ottenere Due cose Quello che stavamo cercando: molti soldi e molte attrezzature leggendarie. Entrambi seguono la saggia ma saggia filosofia di Uccidi tutto ciò che si muove.

Quando avremo un inventario completo, così sia molto importante Quello Non usciamo fuori dalla prigione, comunque Ricominciamo. Per fare ciò dovremo solo accedere alla mappa e premere tasto sinistro. Così ci ritroveremo all’ingresso; Ci teletrasporteremo in città, venderemo il bottino di cui non abbiamo bisogno e torneremo nel dungeon. Dovrai solo ripetere questa procedura fino a quando i tuoi caveau d’oro non saranno riempiti quanto ritieni opportuno e la tua attrezzatura sarà soddisfatta.

nei giochi 3D | Diablo IV svela i contenuti della Collector’s Edition, ma tralascia i più importanti: prezzo, data di prenotazione e luogo di acquisto

nei giochi 3D | Blizzard ha uno strano partner per promuovere Diablo 4, ma ecco proprio quello di cui abbiamo bisogno: $ 20.000 + premi per pulire la tua casa mentre giochiamo