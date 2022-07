Come ottenere una carnagione Chapolin Colorado

ragazzi autunnali Continua a introdurre nuove skin e questa volta è il turno Chaplin Colorado Personaggio messicano popolare. Quindi, nella seguente guida, ti diremo come ottenere questo aspetto e che puoi utilizzarlo nelle tue gare per la corona. Non perderlo!

Come ottenere la skin Chapolin Colorado in Fall Guys

là In due modi Per ottenere l’aspetto di un eroe messicano, oltre a “Chipote Chillón”. prima attraverso un negozio Dal 9 luglio al 13 luglio, cioè è già disponibile. Tuttavia, se non vogliamo pagare, non preoccuparti, questo non è l’unico modo per farlo.

Se partecipiamoFagioli rossi”, Possiamo anche raggiungere la pelle. È una competizione in cui dovremo costruire una carta Chapulín e creare una storia per essa. Le migliori storie riceveranno un pacchetto che include questa skin. Quindi è il momento di mettere l’immaginazione a tutta velocità.

I bravi mi seguono! Il Chapulín Colorado è già in Fall Guys! La pillola più coraggiosa di tutte è ora disponibile nell'Item Shop ed è pronta a portare la tua astuzia nella tua cupola d'inciampo. # FGElChapulinColorado

Come puoi vedere, il modo per raggiungere questo obiettivo questa volta non è attraverso le sfide, quindi resta solo essere creativi per ottenerle. Inoltre in questa competizione troviamo anche i gesti”Non lasciare che il panda cunic’ sì “Seguitemi brava gente”. Ricordiamo però che queste opzioni sono puramente estetiche e non influiscono in alcun modo sui nostri personaggi.