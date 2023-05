Come parlare con un astronauta nello spazio

Durante questo evento ARISS, gli studenti di otto centri di apprendimento nei Caraibi e in America Centrale hanno avuto l’opportunità di parlare con l’astronauta della NASA Josh Cassada per conoscere l’esplorazione e il monitoraggio dei disastri naturali, da una prospettiva unica della Stazione Spaziale Internazionale. Le scuole della regione hanno inviato più di 400 domande. Le domande selezionate riguardano il cambiamento climatico e il monitoraggio di fenomeni pericolosi come uragani, eruzioni vulcaniche, tsunami ed erosione costiera. L’evento fa parte della campagna Disaster Fighters, un’iniziativa sponsorizzata dalla Banca mondiale, GFDRR, Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di disastri, CDEMA, CEPREDENAC, PACÍFICO e il Programma di disastri della NASA, tra gli altri.

Credito: Pacifico, comunicazioni di rischio.

“Se sono pronto, passerò il microfono allo studente più anziano. È finita”, ha detto in inglese un radioamatore italiano all’astronauta della NASA Josh Casada. Casada, che aveva già in mano un trasmettitore radio mentre fluttuava nella microgravità dell’orbita terrestre bassa, era preparato: “Ti sento forte e chiaro, e sono pronto per le domande. Fatto”.

La Stazione Spaziale Internazionale, un laboratorio delle dimensioni di un campo da calcio che orbita attorno alla Terra a un’altitudine di circa 400 km, aveva appena iniziato il suo sorvolo sull’Oceano Atlantico. Decine di studenti di otto centri educativi dei Caraibi e dell’America centrale hanno atteso con entusiasmo e nervosismo il momento in cui avrebbero iniziato la conversazione con l’astronauta, che avrebbe risposto direttamente alle loro domande. Gli studenti hanno scelto le domande con particolare attenzione. Lo hanno praticato per diversi mesi, adattandosi al tempo che impiegavano per praticare il loro inglese.

Dopo uno spunto dall’Italia, lo studente Raul ha aperto l’evento da Panama: “Cos’è la Stazione Spaziale Internazionale? Cambia”.

Comunicazione effettuata il 23 novembre 2022 nell’ambito del programma radioamatoriale sulla Stazione Spaziale Internazionale (ARISS). ARISS offre agli studenti di tutto il mondo l’opportunità di porre direttamente domande a un astronauta in orbita mentre apprendono i concetti tecnici di base delle operazioni radioamatoriali.

Durante questi tipi di eventi, le domande potrebbero riguardare indagini scientifiche e dimostrazioni tecniche a bordo della stazione, possibili osservazioni della Terra dall’orbita terrestre bassa su cui sta viaggiando la stazione e persino sulla vita. Per gli astronauti che vivono e lavorano lì.

Durante il contatto con Cassada, gli studenti hanno avuto l’opportunità di conoscere l’indagine e l’osservazione dei disastri naturali, da una prospettiva unica per la stazione: dagli uragani e le eruzioni vulcaniche, agli tsunami e all’erosione costiera.

“Cosa potrebbe esserci di più stimolante che parlare con un astronauta che si trova attualmente nello spazio? Lo rende tangibile, umano e da vicino”, afferma Ana Guzman, specialista in comunicazioni digitali che aiuta a coordinare gli eventi ARISS dal Johnson Space Center della NASA a Houston, in Texas. .

Uno studente si trova davanti a un microfono mentre pone una domanda all’astronauta della NASA Serena M. Union-Cancelliere durante un evento di comunicazione spaziale.

Credito: NASA

Un programma educativo iniziato nel 2000 ha già collegato più di 250.000 partecipanti alla stazione spaziale e con più di cento membri dell’equipaggio, contribuendo a ispirare nuove generazioni di scienziati e ingegneri. Dal primo contatto con ARISS, le domande sono state poste in più di una dozzina di lingue, compreso lo spagnolo. Lui Primo contatto con gli studenti in Venezuela È stato condotto in spagnolo da Joe Acaba, un astronauta della NASA di origini portoricane che oggi è il capo dell’ufficio astronauti.

ARISS aiuta gli insegnanti a utilizzare uno strumento divertente e interessante per catturare l’immaginazione degli studenti aumentando la loro curiosità di conoscere le STEM. [STEM, por sus siglas en inglés]dice Guzman. “In un mondo sempre più digitale, il lavoro pratico con i radioamatori e le tecnologie correlate offre agli studenti un’opportunità più dinamica per conoscere questi argomenti.”

19, 2018 foto, l’astronauta della NASA Joe Acaba, ora capo dell’ufficio astronauti, conduce comunicazioni radioamatoriali presso la Stazione spaziale internazionale (ARISS).

Credito: NASA

astronauta in classe

Durante la chiamata, l’astronauta diventa insegnante per pochi minuti, e gli studenti sulla Terra possono apprendere in prima persona tutto ciò che accade sul satellite più grande mai costruito dall’uomo. “La ricerca nello spazio, la produzione e lo sviluppo di nuove tecnologie nell’orbita terrestre bassa saranno all’ordine del giorno nel prossimo futuro. La microgravità fornisce un ambiente unico che i laboratori sulla Terra non hanno. I laboratori a bordo della stazione possono svelare misteri, risolvere problemi e creare nuovi scoperte che possono beneficiare l’umanità sulla Terra”, spiega Guzman. “È importante che gli studenti siano consapevoli di queste possibilità e delle opportunità che possono offrire”.

E possono imparare tutto questo da una conversazione davvero indimenticabile.

“Quando ha detto ‘siamo appena passati sopra St. Lucia’, è stato come se l’astronauta ci avesse visto!”, dice Nadia Joseph Bisset, insegnante di geografia al Saint Mary’s College di quell’isola caraibica. Joseph Bisset, che è stato uno dei coordinatori di collegamento Cassada nel 2022, ricorda gli applausi degli studenti quando un astronauta della NASA disse loro di aver visto St. Lucia un momento fa. Da questo esempio, carico di entusiasmo e adrenalina, emerge anche come i compagni di classe abbiano incoraggiato lo studente prescelto a porre la domanda all’astronauta. “Ero così eccitato; stavo per rappresentare la scuola”, dice l’insegnante.

Joseph Bisset afferma che è stata “un’esperienza molto gratificante” e che l’evento ha ispirato molti studenti a interessarsi al campo della scienza e della tecnologia ea incuriosirsi per lo spazio. “Mi è piaciuto conoscerlo e anche aiutare gli studenti a imparare.”

Come insegnante di geografia e ambiente, dice che l’esposizione alla stazione le ha ricordato l’importanza di una diversità di punti di vista. “Ora incorporo più fotografie aeree quando mostro alcuni dei fenomeni di cui veniamo a conoscenza, soprattutto se si tratta di uragani o attività umane”, ha spiegato. “La diversa prospettiva ci ha aiutato a contestualizzare le cose e a comprendere la gravità del cambiamento climatico”.

Guzmán conclude: “Ci sono mesi di preparazione per un’esperienza rapida e memorabile, ma ne vale la pena quando gli insegnanti e i mentori vedono i sorrisi sui volti di tutti gli studenti”.

Il programma ARISS andrà oltre l’orbita terrestre bassa in futuro. Con immagina una struttura per radioamatori al Gateway (mostrato in questa immagine), la futura stazione spaziale che orbiterà attorno alla luna, una componente vitale del programma Artemis della NASA.

Credito: NASA/Alberto Bertolin

TV dall’Argentina

Come la stazione spaziale, il radioamatore è una collaborazione multinazionale tra diverse organizzazioni per raggiungere un obiettivo comune. I contatti con gli astronauti sono resi possibili da diversi partner internazionali che supportano il programma ARISS in collaborazione con la NASA: la State Space Corporation ROSCOSMOS, la Canadian Space Agency, la Japan Aerospace Exploration Agency e l’European Space Agency.

Grazie anche ai radioamatori di tutto il mondo, che non solo fungono da mentori per gli studenti che comunicheranno, ma lo rendono possibile costruendo un ponte invisibile tra la stazione e gli studenti.

Luis Funes, un insegnante di una scuola rurale in pensione a Neuquén, in Argentina, è un radioamatore da quasi trent’anni ed è volontario presso ARISS da oltre 15 anni. Funes, che ora vive nella contea di St. Luis, è uno dei due radioamatori ARISS che gestiscono una stazione di telebridge in Sud America (il suo nominativo è LU8YY). Telebridge è una stazione che facilita la comunicazione con se stessa, la comunicazione via radio con la stazione e il collegamento telefonico con il rispettivo centro educativo. “Il mio obiettivo è garantire che tutti i paesi sudamericani abbiano almeno un contatto ARISS”, afferma l’argentino. Funes è anche vicepresidente di AMSAT Argentina, un’associazione senza scopo di lucro dedicata allo studio delle comunicazioni satellitari.

Il radioamatore argentino Luis Funes, durante un evento di comunicazione ARISS tra gli studenti della Scuola Dante Alighieri della provincia di Neuquén, in Argentina, e l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano, nel 2011.

Crediti: per gentile concessione di Luis Funes

Nel 2022 Funes ha promosso e, in collaborazione con altre istituzioni, organizzato il contatto tra la stazione spaziale e gli studenti della Scuola Regionale n. 38 della base Esperanza, la stazione scientifica argentina in Antartide. È stato il primo contatto tra la stazione e l’Antartide. “È stato un evento straordinario, davvero emozionante”, ha ricordato il radioamatore 73enne. “I miei occhi si riempiono di lacrime. Ogni contatto mi eccita perché lo sto vivendo con la stessa intensità di loro, nonostante ne abbia già esperienza.”

Per questo contatto con l’astronauta della NASA Kjell Lindgren, il moderatore era un mentore ARISS argentino con sede in Italia; Era una stazione di telebridge in Belgio. Il supervisore dell’evento comunica con l’astronauta a bordo e dice agli studenti quando porre la loro domanda. La chiamata può essere effettuata solo quando la stazione sta sorvolando il punto in cui si trova la stazione telebridge e, a causa della sua velocità, ogni chiamata richiede in media 10 minuti.

“Il lavoro di squadra è fondamentale: se le cose non sono standardizzate, non funzionano”, afferma Funes, che è stato coinvolto con più di una dozzina di persone.

Ad ogni evento, il Centro Educativo indossa un abito da festa. Gli studenti di solito allestiscono decorazioni legate allo spazio e invitano familiari e amici a partecipare. Nel caso della Base Esperanza, dopo l’evento, i membri hanno onorato i bambini con una parata in motoslitta vestiti da astronauti, dice Funes.

“Questa è un’opportunità meravigliosa, perché passa attraverso i bambini agli insegnanti, dagli insegnanti, ai genitori, ad altri parenti, agli amici”, dice il radioamatore. “Non dimenticheranno mai quella connessione, quel sogno di parlare con un astronauta in orbita terrestre.”

Scritto da Noelia González

Goddard Space Flight Center a Greenbelt, nel Maryland