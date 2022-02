Come piegare i vestiti per risparmiare più spazio nell’armadio e tenerlo sempre in ordine

Lo sappiamo tutti

piegare i vestitiLo facciamo da quando eravamo bambini e i nostri genitori ci hanno costretto a mantenere l’ordine nella nostra stanza. Ma farlo bene è un’altra storia. Se trovi un buon modo per raggiungere questo obiettivo, non solo risparmierai spazio nel tuo armadio, ma lo impedirai anche

I tuoi vestiti sono stropicciati E migliorerà il tuo stile, dato che potrai vedere tutti i tuoi vestiti a colpo d’occhio e raggrupparli a tuo piacimento. È stato uno dei più grandi successi

L’appartamento di MarieMa non è l’unica professionista che conosce l’importanza di piegare i tuoi vestiti in modo che influiscano sulla tua vita di tutti i giorni. Oggi vi diremo un trucco

Esperti di Westwing Per un armadietto di riviste. L’obiettivo, perché questo ti interessa:

Come piegare le camicie



Quindi non esiste

brutte rughe Per le camicie, i vestiti devono essere prima distesi e piegati a metà nel senso della lunghezza. Quindi, piega le maniche verso l’interno, verso la linea centrale che hai disegnato in precedenza. Quindi piegalo a metà trasversalmente con le maniche piegate verso l’interno e piegalo nuovamente al centro trasversalmente. In questo modo occuperà meno spazio sugli scaffali e sarà ben riposto e senza pieghe.

Trucchi per piegare i vestiti e occupare meno spazio.



Come piegare magliette come Marie Kondo



Sicuramente conosci già il metodo

piegato in verticale Da Marie Kondo, che salva spazio nel tuo guardaroba e tutti i vestiti sono visibili per vestirti più facilmente ogni mattina. Secondo il master del sistema, dovresti aprire la maglietta e piegare un lato verso l’interno. Quindi piega la manica e fai lo stesso con l’altro lato della maglia. Per finire, piega la metà superiore verso il basso e piega nuovamente la metà per formare un rettangolo. Metti la maglietta in posizione verticale in modo da poter vedere tutti i tuoi vestiti quando apri il cassetto.

Come piegare le camicie



È meglio appendere le magliette

grucce In modo che non si attorcigli, ma se non hai spazio, hai sempre la possibilità di piegarlo. Certo, dovresti farlo bene per non raggrinzire. Capovolgi la maglietta, piega i lati verso le spalle e piega le maniche all’indietro in un lungo rettangolo. Piega la parte inferiore finché non incontra la base del collo. Capovolgilo e basta.

Come piegare le camicie in modo che non si pieghino.



Come piegare i pantaloni



Come con le camicie, la cosa migliore da fare con i pantaloni

Appendi la forca per loro, ma se non puoi piegarlo, puoi anche piegarlo. Prima piega a metà per il lungo in modo che una gamba sia sopra l’altra. Piega la parte inferiore delle gambe in modo che il bordo sia appena sotto le tasche. Quindi piega anche la parte del ginocchio fino a quel punto. Per finire, piega di nuovo la sezione inferiore. Se ti piace Mari Kondo e lo metti in verticale, lo vedrai meglio, proprio come con le magliette.

Come piegare i maglioni



Le felpe sono il tipo di abbigliamento che

occupano molto spazio Nel nostro guardaroba ma se lo pieghi bene, tutto sarà più organizzato e risparmierai spazio. Capovolgi la felpa e incrocia le braccia dietro la schiena. Dal basso verso l’alto, piegare a metà trasversalmente. Quindi, piegalo a metà nel senso della lunghezza in modo da ottenere un quadrato. Per finire, apri la copertina (se presente) e stendila sopra una felpa già piegata.