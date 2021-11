Puoi ottenere entrate aggiuntive affittando uno spazio nella tua casa come luogo di lavoro, ma per farlo ci sono aspetti importanti che dovresti sapere, ad esempio, che i servizi forniti sono ottimali per i clienti.

Dinero en Imagen ha contattato Gonzalo Aguero, CEO di Worknmates, per scoprire cosa serve per affittare uno spazio di lavoro nella nostra casa.

Come posso affittare uno spazio nella mia casa come ufficio?

Per affittare uno spazio nella tua casa, devi soddisfare tutti gli standard di qualità, inclusi ma non limitati a: Assicurazione commerciale, wifi ad alta velocità, arredamento confortevole, luce naturaleDopo esserti assicurato di avere tutto questo, puoi entrare in Worknamtes per pubblicare i tuoi annunci e attendere l’approvazione del nostro team e quindi iniziare a ricevere prenotazioni, ha detto Aguero.

possono anche Affitta spazio in autonomia Ma devi tenere in considerazione che può portare a complicazioni se non hai l’alleato giusto per ridurre le complicazioni.

Raccomandazioni per avviare un’attività ibrida

In primo luogo, le aziende devono comprendere le condizioni di base per l’attuazione di questo schema. Il metodo ibrido è lavorare alcuni giorni da casa e altri altrove (sia in ufficio che in spazi collaborativi), d’altra parte, lavorare da remoto significa nessuna possibilità di andare nell’ufficio del dipendente ma questo non significa lavorare da casa ma da qualsiasi luogo.

Le aziende devono fornire le soluzioni e gli strumenti necessari affinché il collaboratore ibrido remoto abbia il maggior successo ed efficienza possibile.

Molte aziende hanno implementato questo modello di business e hanno assorbito il costo di un ufficio da casa in alcuni servizi. Si ritiene che la salute fisica e mentale dei collaboratori migliori perché la maggioranza non vuole rientrare al 100% di persona.

È un’enorme area di opportunità per risparmiare sui costi, aumentare la produttività e migliorare le finanze dell’azienda e dei dipendenti, purché tu fornisca loro soluzioni personalizzate. Aguero ha affermato che è più efficiente per le aziende investire in alternative diversificate ai collaboratori come i colleghi piuttosto che impegnarsi in un contratto e un pagamento mensile indipendentemente dal fatto che vengano utilizzate le strutture.