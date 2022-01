Come posso rendere il mio iPhone o iPad ancora più sicuro?

Ogni giorno riceviamo più informazioni hackerate nei nostri dispositivi elettronici. Quale La passwordChe si tratti di e-mail, banca, social network, documenti aziendali o contenenti informazioni personali. Queste e molte altre possibilità sono ciò che ci offre il progresso tecnologico. Ma questi sviluppi stanno anche crescendo parallelamente alle frodi e alle crepe che si aprono nella rete, rendendo le informazioni che memorizziamo ancora più vulnerabili.

Se sei un utente I phone O iPad o entrambi da dispositivi Apple, il più comune è che i tuoi contenuti siano sincronizzati su tutti i dispositivi, quindi è più comodo farvi riferimento. Pertanto, ci sono opzioni sia nell’iPhone che nell’iPad che ti consentono di migliorare la sicurezza dei dispositivi e proteggere le tue informazioni. Quelli che vedremo in seguito sono alcuni di loro.

iOS e iPadOS

Avere le ultime versioni dei sistemi operativi è essenziale

Il monitoraggio della sicurezza ti consente di utilizzare i dispositivi senza preoccupazioni iStock / Condoros Eva Catalin

La prima premessa per migliorare la sicurezza è sempre che i dispositivi vengano aggiornati con l’ultima versione di iOS o iPadOS, a seconda dei casi. In ogni nuova versione la sicurezza viene potenziata e quindi vengono protette le vulnerabilità che possono esistere nelle versioni precedenti al riguardo.





Dall’altro, ci sono le misure di sicurezza di base che Apple ti mette a disposizione su tutti i dispositivi, come codici di sblocco, Touch ID o Face ID. È inoltre importante attivare tutti i widget e, nel caso di simboli, non sono facili da indovinare, evitando date come compleanni o sequenze logiche di numeri. Inoltre, è meglio scegliere l’opzione in cui il simbolo è maggiore dei quattro numeri predeterminati.

Solitamente si utilizza un iPhone o iPad con un ID Apple, con il quale vengono registrate tutte le password utilizzate nei vari social network o applicazioni di shopping, che contengono informazioni importanti che devono essere protette. Apple ti offre la possibilità di abilitare l’autenticazione a due fattori, che aiuta a impedire ad altre persone di accedere al tuo account ID Apple, anche se conoscono la password.

Non lasciarti ingannare dal senso di sicurezza offerto da marchi rinomati come Apple. Getty Images

Questa autenticazione è un ulteriore livello di sicurezza per il tuo ID Apple progettato per assicurarti che tu sia l’unica persona che può accedere al tuo account. Che consiste? Quando desideri accedere a un nuovo dispositivo, inserisci prima la password dell’ID Apple e poi un codice a sei cifre che verrà inviato a uno dei tuoi dispositivi attendibili. In questo modo, puoi proteggere le informazioni che memorizzi su iPhone e iPad. Questa funzione è attivata tra l’altro Impostazioni > Password e sicurezza.

Anche un altro passo

La doppia autenticazione è un fattore critico per aumentare la sicurezza

Per quanto riguarda le reti Wi-Fi, sconsigliamo vivamente di aderire a reti aperte, per il rischio che qualcuno vi si colleghi. Per evitare ciò per impostazione predefinita, si consiglia di abilitare Ask prima di accedere a qualsiasi rete che potrebbe causare una violazione della sicurezza hardware.

Il CEO di Apple Tim Cook ha sottolineato in molte occasioni la sicurezza dei suoi dispositivi rispetto alla concorrenza AP

Un altro modo per migliorare la sicurezza dei dispositivi Apple è installare app ufficiali dall’App Store. Puoi anche rendere più sicuro il tuo iPhone o iPad disabilitando l’opzione Siri quando il dispositivo è bloccato.

Devi anche stare attento alle autorizzazioni concesse a ciascuna app. Pertanto, quando si installa un’applicazione per la quale non sarà necessario utilizzare la fotocamera o il microfono, si consiglia di non attivare queste autorizzazioni.





Infine, dovrebbe essere chiaro che tutte le azioni intraprese sono poche ma una sicurezza completa non esiste. Ecco perché è importante essere rigorosi quando si applicano tutte le precauzioni possibili in modo che le informazioni memorizzate sul tuo iPhone o iPad siano il più esposte possibile.