Com’è progettata Playa Mayor, Bibliotheca Alexandrina Space 2022 Playa for Seniors | notizie | Città di Buenos Aires

La proposta estiva di Buenos Aires Playa di quest’anno ha aggiunto lo spazio “Playa Mayor”, una striscia appositamente adattata per gli adulti che vogliono godersi la spiaggia senza uscire dall’ambiente urbano.

Si tratta di uno spazio climatizzato, facilmente accessibile, con arredamento adeguato, percorsi di passaggio sicuri e ombreggiati, dove i residenti possono divertirsi con giochi, lezioni di yoga, danza, arti marziali, ginnastica, stretching, musica e tornei di scacchi.

Inoltre, è stata allestita una postazione sanitaria con servizi gratuiti di controllo del peso e dell’altezza, consulenza nutrizionale, consulenza estiva, camminata sana e alimentazione in movimento (integrazione di concetti nutrizionali attraverso brevi interventi ludici).

Plaza Mayor opera nelle due sedi aziendali di BA Playa, Parque de los Niños e Parque de la Ciudad, Dal martedì alla domenica dal 10 al 20 febbraio fino al 20 febbraio.

L’ingresso ai parchi è gratuito e gratuito.

Inoltre, in coordinamento con altre aree del governo della città di Buenos Aires, si tengono workshop, conferenze e attività. A beneficio degli adulti, il Dipartimento per lo Spazio Pubblico e la Salute Urbana tiene un corso di giardinaggio e riciclaggio.

BA Playa è la prima spiaggia urbana dell’America Latina ed è stata apprezzata da oltre 5.500.000 di persone dalla sua prima edizione nel 2009.

Nuovi lavori di vaccinazione e richiesta di vaccinazioni per entrare nella scuola



Dal 12 gennaio, invece, sono operativi in ​​entrambe le località i centri di vaccinazione contro il COVID-19. Questo è il primo ad essere installato in spazi ricreativi. Ciascuno contiene 2 stazioni e ha una capacità di 100 dosi giornaliere.

A questi punti, le persone che desiderano applicare la prima e la seconda dose si presentano spontaneamente, senza previo appuntamento. Questi volantini sono stati aggiunti ai 28 situati in diversi quartieri della città, come parte di una strategia per continuare ad avvicinare più posti di vaccinazione ai vicini, al fine di incoraggiare i residenti a completare i loro schemi e ricevere colpi di richiamo.

Inoltre, per i ragazzi e le ragazze, presso la Sede del Parco dei Bambini BA, vengono applicate le vaccinazioni all’ingresso della scuola: dai 5 ai 6 anni (DPT, SALK, Triple Viral, Varicella) e 11 anni (Menveo, Triple Acellular Bacterial e Tumor Virus). Papillomatosi umana – solo femmine -).