Come programmare l’autopulizia dei dati in Telegram per risparmiare spazio sul cellulare

Invece di eliminare manualmente i dati di Telegram, puoi impostare la pulizia automatica di tanto in tanto. Quindi puoi farlo.

Telegram si occupa di cancellare i dati per te in modo da non esaurire lo spazio.

Le piattaforme di messaggistica del nostro dispositivo mobile sono una fonte continua di nuove immagini, documenti e altri file che a poco a poco occupano lo spazio del nostro cellulare. Per questo consigliamo Post molto utile cavo È responsabile di Elimina automaticamente i file dell’applicazione a cui non hai effettuato l’accesso per un certo periodo di tempo.

Invece di dover accedere alla tua galleria mobile Per eliminare manualmente foto e video che non vuoi salvare, Telegram lo farà per te quando rileverà i file che non visiti da un po’ di tempo. Questa è una funzionalità di Telegram che si concentra sull’utilizzo del minor spazio possibile sul dispositivo. fatto, Nel grande aggiornamento alla fine del 2022 Aggiunta una nuova funzione attraverso la quale possiamo Visualizza i file più occupati per eliminarli rapidamente.

Come programmare l’autopulizia dei dati in Telegram

Telegram ha passato anni a preoccuparsi di occupare il minor spazio possibile sui dispositivi su cui lo installiamo. Anzi, in giuramento “usa spazio di archiviazione” Possiamo trovare diverse opzioni per vedere quali conversazioni occupano più spazio di archiviazione, quanto spazio richiede l’intera app e persino Pulizia automatica dei file multimediali memorizzati nella cache.

Se attivi questa funzione, Telegram cancella automaticamente quelle foto, video e altri file multimediali a cui non hai accesso per un periodo di tempo che scegli tu stesso. L’autopulizia è divisa in Chat private, gruppi e canali, ovvero puoi utilizzarlo solo in determinate conversazioni. Per quanto riguarda il tempo, puoi scegliere tra 1 giorno, 1 settimana, 1 mese o mai. Questi sono i passi da seguire:

Apri Telegram e visualizza il menu sul lato sinistro. Andare all’interno “impostazioni”. toccare “dati e archiviazione”. accedi ora “usa spazio di archiviazione”. Scorri verso l’alto e configura la sezione Supporti per bobine autopulenti. Ad esempio, puoi scegliere di eliminare i file multimediali in gruppi che non utilizzi dopo una settimana. Puoi anche usare la funzione “dimensione massima della cache”che eliminerà i file multimediali più vecchi in modo che lo spazio occupato da Telegram non superi il limite da te impostato.

Se sei uno di quegli utenti che sono pigri per entrare nella galleria per ripulire i file, allora questo strumento di Telegram è perfetto per te. Consigliamo anche dalla sezione Utilizzo dello spazio di archiviazione Analisi iniziale del grafico, con cui puoi scoprire quale tipo di contenuto sta occupando più spazio su Telegram. Se selezioni una sezione pertinente, puoi farlo Elimina i dati direttamente per risparmiare spazio.