Come programmare l’invio di e-mail su tablet Apple iPad | Compresse

compresse iPad Stanno diventando un ottimo strumento per i controller giorno dopo giorno, perché ti permettono di lavorare con loro se sono abbinati a una tastiera Bluetooth per gestire e-mail Ovunque. Ti mostriamo come un programma Invia un messaggio in modo semplice in modo che tutto sia più organizzato.

Fare questo non ti obbliga ad installare nulla sul tuo tablet Apple, perché con l’applicazione Mail inclusa di default nel sistema operativo, l’obiettivo di cui parliamo può essere raggiunto con piena efficacia. Pertanto, l’unica cosa che devi sapere sono i passaggi da eseguire per creare un file configurazione desiderata Nel iPad Cioè, automaticamente, viene inviato un messaggio lasciato programmato senza dover utilizzare il dispositivo dell’azienda di Cupertino.

Ecco come si programma l’invio di un’e-mail sull’iPad

L’ultimo iPad include una versione dell’app Mail, la stessa utilizzata in iOS 16, quindi ne vedrai alcuni passi Funziona esattamente allo stesso modo sui tablet di cui stiamo parlando e sugli iPhone. Ecco cosa devi fare per impostare la pianificazione per l’invio di un messaggio:

L’applicazione di posta incorporata nel sistema operativo stesso si apre normalmente. Ora scrivi un’e-mail con ciò che devi inviare, inclusi gli allegati se necessario.

Digita l’indirizzo di destinazione e, appena a destra, vedrai che un’icona circolare si illumina di blu e che devi tenere premuto per visualizzare il menu a discesa. In questo, scegli Invia dopo. Quindi sono stato in grado di scegliere dalla data a quando è stata inviata la posta.

Al termine, confermare l’operazione e terminare.

Come puoi vedere, tutto è molto semplice e, cosa ancora migliore, utile per ottenere il massimo dall’app Mail. dagli iPad. Ti starai chiedendo come puoi annullare il programma di invio delle email. Questo è abbastanza facile, dove devi aprire la sezione nell’applicazione corrispondente in cui tutto il contenuto che è stato programmato -nessuna perdita-. E dopo aver selezionato la persona desiderata, puoi eliminarla come al solito. Dai, non devi mangiarti molto la testa per sfruttare le funzionalità dei tablet Apple.