Come pulire i pavimenti in modo efficiente con una scopa a vapore

Una scopa a vapore è uno strumento di pulizia eccezionale e conveniente, ma il modo in cui lo usi fa un’enorme differenza nell’efficienza della pulizia. Questo è un mocio per pavimenti molto innovativo che può farti risparmiare tempo, ma ha bisogno di un po’ di lavoro di preparazione se vuoi pulire i pavimenti alla fine.

Funzione scopa a vapore

Le scope a vapore funzionano riscaldando l’acqua da un serbatoio all’interno della scopa a una temperatura di circa 250 gradi Fahrenheit e inviando getti di vapore a un panno che copre la testa. Gli steli sono immersi nel cuscino e aiutano nella sua capacità di sciogliere lo sporco e la sporcizia dal pavimento. A differenza di un mocio tradizionale, la testa del mocio assorbe lo sporco e il calore del vapore può uccidere la maggior parte dei batteri e degli acari della polvere sul pavimento. Non è solo un metodo di pulizia più veloce, ma anche più sano.

Rispetto al sistema di pulizia con mocio e secchio, la scopa a vapore rende molto comodo toccare rapidamente i pavimenti. Ma a causa della sua facilità e velocità d’uso, potresti essere tentato di trascurare le istruzioni necessarie.

La migliore scopa a vapore può essere un ottimo modo per eseguire un lavaggio settimanale di manutenzione ordinaria del pavimento. Assicurati di rimuovere lo sporco sciolto aspirando e aspirando prima di iniziare.

Suggerimenti per l’utente

I mop a vapore sono disponibili in una varietà di stili, dimensioni, metodi di connessione della testa del mocio e quantità di energia o vapore generati. Alcuni hanno caratteristiche migliori di altri. Ma indipendentemente dalle caratteristiche, qualsiasi modello che acquisti richiede di seguire determinate pratiche.

La preparazione del pavimento è fondamentale. Le scope a vapore funzionano meglio se tutto lo sporco e la sabbia vengono rimossi. Per ottenere i migliori risultati, pulisci o passa l’aspirapolvere prima di iniziare.

Scopa a vapore per la pulizia e la manutenzione. Se i tuoi pavimenti sono molto sporchi, lo sporco sul pavimento sarà macchiato dal vapore caldo. La pulizia profonda tradizionale è essenziale per i pavimenti molto sporchi.

Usa più panni per mocio. Tieni a portata di mano diversi panni puliti e cambiali non appena si sporcano.

Utilizzare solo su pavimenti sigillati. Assicurati che il materiale del tuo pavimento sia adatto alla pulizia a vapore. Alcuni materiali del pavimento possono essere danneggiati dalla pulizia a vapore.

Come pulire il pavimento con una scopa a vapore

aspirare e aspirare

È necessario aspirare il pavimento prima della stiratura a vapore. Puoi invece passare l’aspirapolvere se non hai un aspirapolvere, ma una buona aspirazione tirerà fuori pelucchi, polvere e altri detriti superficiali dalle fessure, impedendo loro di sporcare il panno.

Preparare le pastiglie

Per evitare che lo sporco si accumuli o macchi mentre cuoci a vapore i tuoi pavimenti, tieni a portata di mano diversi panni in modo da poterli sostituire secondo necessità.

Valutazione della superficie terrestre

Questo non è un problema di efficienza, ma un problema generale di cura del pavimento. Le scope a vapore devono essere utilizzate solo su pavimenti sigillati perché l’umidità in eccesso può danneggiare alcune superfici.

Pulizia a vapore del pavimento

Dopo aver verificato che la superficie del pavimento è sicura, procedi e strofina il pavimento con un pulitore a vapore. Fissare un panno per mocio alla base del pulitore a vapore, riempire il serbatoio dell’acqua e utilizzarlo secondo le istruzioni del produttore.

Lavare le bende

Probabilmente il tuo pulitore a vapore ti darà consigli su come lavare gli assorbenti, ma in generale è meglio lavarli in lavatrice con un altro bianco e poi appenderli ad asciugare. Funziona particolarmente bene con le medicazioni in microfibra.

