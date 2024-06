Come realizzare un video di compleanno utilizzando Google Immagini

Quindi puoi creare un video di auguri di compleanno con le tue foto da Google Foto

Si sta avvicinando? compleanno Da un membro della famiglia? Uno dei regali più sentimentali che puoi fargli è un video con le foto di alcuni dei tuoi momenti migliori. Non ho bisogno di conoscere l’editing per quello. Uno dei trucchi di Google Foto è che ci permette di creare molto facilmente Video con i nostri momenti miglioriChe può essere molto utile per gli auguri di compleanno.

In linea di principio, possiamo creare video da Google Foto utilizzando l’intelligenza artificiale automaticamente e in pochi secondi, ma possiamo farlo in un secondo momento Modificalo a nostro piacimento. Di seguito ti diciamo tutto quello che devi sapere per questo.

Come creare automaticamente un video di Google Foto

Affinché Google Foto possa creare un video, dovremo solo accedere all’applicazione e premere il pulsante +. Nel menu che appare selezioneremo Video dei momenti più belli. Solo con questo gesto ci porterà alla schermata dove potremo iniziare a selezionare le immagini.

Quindi possiamo eseguire una ricerca per Luoghi, date o persone. Oppure, se vogliamo, possiamo cliccare sul pulsante Seleziona immagini che apparirà in basso. Quando selezioniamo le foto, Google Foto creerà automaticamente un video.

Come modificare i video automatici da Google Foto

Aggiungi nuove foto

Sia che tu scelga le tue foto manualmente o tramite l’algoritmo dell’app, puoi farlo Aggiungi nuove foto Quando vuoi.

Quando hai finito di creare il tuo video, Google Foto ti porterà su un piccolo schermo editore. Se vuoi aggiungere una nuova foto, basta fare clic + pulsante. Ti porterà quindi alla tua libreria, dove potrai scegliere quali immagini aggiuntive desideri aggiungere al video che stai creando.

Rimuovi le foto

Non ti piace una delle immagini scelte da Google Foto per il tuo video? Non preoccuparti, Puoi rimuoverlo facilmente. Per fare ciò, tutto ciò che devi fare è spostarti sulla timeline dell’editor video finché non appare l’immagine che desideri rimuovere. Cliccaci sopra e vedrai un pulsante scritto sopra Rimuovere. Dopo aver fatto clic su di esso, l’immagine scomparirà dal video.

Dal momento che puoi Aggiungi e rimuovi le foto che desideriAnche se Google Foto seleziona automaticamente le tue foto, puoi modificarle in un secondo momento.

Cambia l’ordine delle immagini

Se lo desideri, puoi farlo anche tu Modificare la richiesta Dove appaiono le immagini nei tuoi video. Per fare ciò, tutto ciò che devi fare è selezionare l’immagine che desideri spostare e lasciare il dito premuto su di essa. In questo modo potrai Mescolalo e rilascialo Dove lo vuoi. In questo modo non dovrai accettare la richiesta automatica, ma potrai organizzare il tuo video come preferisci.

Puoi farlo anche se trascini un’estremità dell’immagine Modificare la durata Che contiene la stessa cosa del video che hai creato.

Modifica musica

Se clicchiamo sul pulsante a forma di nota musicale che appare quando modifichiamo un video, potremo modificare la musica di accompagnamento dei nostri video di compleanno. Avremo tre opzioni: La mia musica, i temi musicali o rimuovi la colonna sonora.

Se scegli la prima opzione puoi aggiungerla al tuo video Qualsiasi brano che hai scaricato sul tuo dispositivo. Anche se in linea di principio non ci sono restrizioni al riguardo, Google Foto chiede di fare attenzione ai diritti d’autore. Se scegli l’opzione Temi musicali, puoi scegliere tra varie opzioni musicali. Musica speciale da Google Foto-La possibilità di scegliere ciò che si adatta alla tua creatività. Se scegli di rimuovere la colonna sonora, il tuo video verrà creato senza musica.

Condividi il video del tuo compleanno

Una volta terminata la modifica del nostro video, faremo clic Memorizza Verrà conservato nella nostra biblioteca. E ora è il momento di condividerlo con il festeggiato. Per fare ciò dovremo semplicemente trovare il video nella libreria e cliccarci sopra. Vedremo che in basso appare il menu mostrato nell’immagine. L’unica cosa che dobbiamo fare è cliccare su Coinvolto E seleziona l’applicazione che vogliamo utilizzare per condividere il nostro video.

Potere Dalla condivisione sui social network alla pubblicazione su WhatsApp. Qualunque cosa sceglieremo, il festeggiato lo apprezzerà sicuramente.

