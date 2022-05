Come recuperare i contatti dal cellulare

Ripristina i contatti su un cellulare Android. (Foto: ComputerHoy.com)

Al giorno d’oggi è diventato normale cambiare dispositivi portatili. Ci sono sempre più team sul mercato che stanno introducendo molte nuove funzionalità per gli utenti. Tuttavia, quando una persona cambia cellulareE Il trasferimento di tutte le tue informazioni sul nuovo dispositivo è solitamente un po’ scoraggiante, Ancora peggio, se parli di contatti molto preziosi.

Pertanto, c’è un file soluzione Per quelle persone che hanno questi dati salvati nei loro account Il Google. Infobae spiegherà di cosa si tratta.

Questa guida è destinata agli utenti che dispongono di un’estensione Sistema operativo a partire dal Androide, sia sul vecchio dispositivo che su quello attuale. La cosa migliore è che non sarà necessario scaricarne nessuno Applicazione da terzi.

Ecco come ripristinare i contatti di Google su Android

Il processo per raggiungere questo obiettivo è molto semplice, perché tutto ciò che devi fare è configurare il nuovo dispositivo con lo stesso account. gmail. Per fare ciò, attenersi alla seguente procedura:

1. Apri l’app Contatti Al telefono.

2. Fare clic Tre punti verticali.

3. Accesso Impostazioni.

4. Vai all’opzione di chiamata Organizzazione della comunicazione in queste impostazioni.

5. Fare clic È stato recentemente cancellato.

6. In questa sezione verranno visualizzati tutti i contatti che sono stati cancellati negli ultimi 30 giorni. È una sezione simile al Cestino e i contatti vengono archiviati lì per un massimo di 30 giorni.

7. Selezionare il contatto che si desidera recuperare e fare clic Recuperato.

8. ripetere Questo processo se ci sono più contatti.

Se l’interruttore non è attivato, deve essere attivato, in modo che si possa essere sicuri che la sincronizzazione dei contatti sia effettivamente funzionante.

Infine, bisogna tenerne conto Il modello di distribuzione può variare per alcune opzioni A seconda del dispositivo mobile che si possiede, i livelli di personalizzazione sono leggermente diversi.

Ripristina i contatti Android con Gmail. (Foto: guarda come è fatto)

Come cancellare tutti i dati prima di vendere o regalare un telefono Android

Se vendi o regali un file Telefono È importante assicurarsi che gli account siano scollegati dal dispositivo, nonché eliminare il contenuto o qualsiasi altra informazione.

Tieni presente che prima devi controllare che sia stato eseguito il backup di tutti i dati in modo da non perdere nulla di valore:

1. Verifica che tutte le informazioni siano sincronizzate nel cloud.

Per questo è necessario fare clic sull’icona del dado sul telefono cellulare per accedere al menu Impostazioni.

Quindi devi premere Account e Backup/Gestione Account e attiva l’opzione che dice YSincronizza i dati automaticamente.

In questo modo, è necessario eseguire il backup di tutte le informazioni account Il Google. Ma non fa male controllare alcuni punti per verificare che tutto funzioni correttamente.

Sincronizza i contatti nella rubrica

Per verificare, ad esempio, se i contenuti multimediali sono stati caricati sul cloud, procedi come segue: Inserisci il codice Google FotoClicca sull’immagine del profilo e poi clicca su impostazioni della foto. Lì vedrai se viene creato un backup associato all’account inserito sul telefono cellulare.

È inoltre possibile verificare se è stato eseguito il backup dei contatti nella rubrica. Per fare ciò, inserisci il codice del telefono, che mostra l’agenda del telefono, e poi accedi Impostazioni/Gestione contattise scegli l’opzione Sincronizzare i contatti. Ci deve essere lo stesso account gmail Utilizzato per le foto e tutti gli altri contenuti mobili.

2. Scollegare l’account

Dopo aver verificato che è stato eseguito il backup di tutte le informazioni, gli account associati al cellulare devono essere eliminati. Quindi devi andare a Impostazioni/Account e backup e più tardi Gestione contabile. Lì vedrai i profili associati al telefono cellulare. Viene introdotto in ciascuno di essi ed eliminato.

elimina account google

Lì vedrai i computer da cui è stato effettuato l’accesso a questo account Google nelle ultime settimane. Lì puoi scegliere di rimuovere l’accesso dal dispositivo se non è disconnesso o se i passaggi precedentemente eseguiti dal telefono cellulare non sono riportati in questa sezione.

3. Ripristino di fabbrica

Ora è il momento di eliminare tutti i dati dal cellulare: impostazioni, applicazioni, foto e tutti gli altri dati utente. Quindi devi andare alla lista sessione E nella lente d’ingrandimento, che è l’icona del motore di ricerca interno, digita “reset”.

Vedrai diverse opzioni. Devi scegliere chi dice Impostazioni di fabbrica Per una pulizia completa dell’attrezzatura.

