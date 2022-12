Come recuperare le foto cancellate dal tuo cellulare | Trucchi | hackerare | Messico | Spagna | Stati Uniti | tecnologia

Sicuramente ti è venuto in mente di averne preso o ricevuto qualcuno Fotografia E nel momento in cui non gli presti la dovuta attenzione, procedi a cancellarlo. Dopo un po’ ti rendi conto che era qualcosa di importante e non sai cosa fare perché l’hai già cancellato dal tuo cellulare, ma non preoccuparti, non tutto è perduto.

Questo errore può capitare a chiunque, e per non preoccuparti se ti succede, in Tech Bit ti diciamo come recuperare le foto cancellate dal tuo cellulare con i sistemi operativi iOS e Android.

recuperare le foto cancellate su Android

Iniziamo con il sistema operativo di Google. Sugli ultimi dispositivi Android, c’è una sezione chiamata Una graffetta“ All’interno della galleria che il telefono porta già per impostazione predefinita, le immagini all’interno di questa cartella vengono salvate per 30 giorni e dopo questo periodo di tempo vengono eliminate definitivamente.

Ma se questa opzione non è integrata nel tuo modulo nella galleria, Google Foto ti salverà, perché fortunatamente questo strumento ha anche il suo cestino e allo stesso modo salva tutti i file per 30 giorni.

Prima di pensare a scaricare un’applicazione esterna per il recupero di foto, guarda attentamente se la galleria del tuo cellulare ha un cestino, perché in alcuni casi questa sezione è un po’ nascosta, quindi devi controllare se ha già questa funzione. esattamente il contrario Fai molta attenzione perché alcune applicazioni che promettono di salvare i file possono mettere a rischio la tua sicurezza.

In questo senso, leggi le recensioni di altri utenti per assicurarti che lo strumento di recupero funzioni davvero e, soprattutto, che sia sicuro, sì, ti avvisiamo che nella maggior parte dei casi non è possibile recuperare foto più vecchie di 30 giorni e molti strumenti a pagamento.

Recupera le foto cancellate su iPhone

Con questo sistema operativo è molto più semplice perché l’app Foto include già di default un cestino che protegge i file per 30 giorni. Ma ricordalo Tutte le foto eliminate dopo questo periodo di tempo non possono essere recuperate.

Per accedere a questa sezione devi andare nella sezione Album all’interno dell’app Foto, alla fine di questa scheda troverai la cartella Eliminati, basta selezionare di nuovo la foto o il video che desideri e quindi fare clic sul pulsante Ripristina per riportarlo a la galleria sul tuo dispositivo il tuo iPhone.

Un altro modo per recuperare le foto su iOS è il backup iCloud, Sebbene il suo spazio di archiviazione sia molto limitato, puoi tentare la fortuna e vedere se le tue foto vengono visualizzate lì.

Si spera che tu possa recuperare i tuoi file e prestare maggiore attenzione al contenuto delle foto che scatti e ricevi.

