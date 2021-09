Come rendere segreti i reindirizzamenti di Telegram nascondendo il mittente

Con Telegram, puoi rendere gli aggressori più privati ​​grazie a Ultime notizie sull’app: Ora l’app ti consente di nascondere il mittente dall’inoltro stesso. Basta cliccare sul messaggio per inoltrarlo e scegliere la funzione sopra; Con più nuove opzioni ora disponibili, come la possibilità di cambiare la conversazione.

Il App di messaggistica Hanno sempre più concorrenza e sappiamo già che questi tipi di app sono le più popolari sugli smartphone. Ci sono anche altri programmi che finiscono per competere con i messaggi privati, come Instagram o Twitter. Quindi, app come Telegram Hanno intenzione di differenziarsi implementando sempre più funzionalità con ogni aggiornamento. Telegram 8.0, l’ultima versione dell’app, ne è un ottimo esempio: il salto di privacy per i famigerati messaggi inoltrati.

Scegli su ogni inoltro se vuoi nascondere il mittente

Ogni volta che inoltriamo un messaggio da qualsiasi conversazione, Telegram aggiunge il nome di chi ha originariamente scritto il messaggio In modo che la sua paternità sia nota. Questa è una funzione comune in questi tipi di applicazioni, anche se ci sono momenti in cui non è molto utile, soprattutto se il reindirizzamento del contenuto vuole mantenere anonimo il suo autore.

Telegram 8.0 ha migliorato il sistema di inoltro dei messaggi tra le chat a Aggiungi un po’ di privacy, anche per rendere più potente questa funzione. Una volta aggiornato, Telegram offre la possibilità di cambiare la chat in cui stava per essere pubblicato il messaggio inoltrato (nel caso in cui la conversazione fosse sbagliata). E viene rilasciata anche l’opzione che ci interessa, Nascondi il mittente.

Se vuoi la persona a cui stai inoltrando i messaggi Non sai chi le ha scritte all’inizio Devi fare quanto segue:

Assicurati di aggiornare Telegram alla versione 8.0. Puoi scaricarlo direttamente dal sito di Telegram.

Inoltra qualsiasi messaggio nel modo consueto: Continua a premerlo finché non viene visualizzata l’opzione Reindirizza .

. Scegli la chat a cui vuoi inviare il messaggio, ma non pubblicarlo ancora. Fare clic sul reindirizzamento menzionato, nella casella di testo in basso.

Vedrai che Telegram mostra un elenco di diverse opzioni. Clicca su “ Nascondi mittente “.

“. Fai clic su “invia messaggi” e Telegram li pubblicherà senza sapere chi li ha scritti.

Questo è un ottimo modo per proteggere l’autore originale dei tuoi messaggi ed è una misura che migliora notevolmente la privacy. Anche se c’è un ovvio inconveniente: In questo modo è molto facile abbinare il contenuto che qualcun altro ha inviato. Uno di calce e l’altro di sabbia come di solito accade.

Telegram aggiornamento 8.0 Ora disponibile sul tuo sito webArriverà presto anche nel Google Play Store. Il mittente è nascosto anche agli utenti che hanno un’altra versione di Telegram installata.