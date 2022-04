Come rimuovere il blocco schermo dell’iPhone

Ci sono molte circostanze in cui possono accadere che lo schermo dell’iPhone venga completamente bloccato e non possa essere sbloccato, non importa quanto ci provi.

Sicuramente ti è successo ad un certo punto – e potrebbe succederti ora se arrivi a questo articolo – e potresti sentirti nervoso o in preda al panico.

Prima di tutto, calmati! Non c’è nulla di cui preoccuparsi, in questo articolo spiegheremo come Rimozione della schermata di blocco dell’iPhone In modo semplice e veloce, utilizzando uno dei migliori software disponibili sul mercato. Quindi non arrabbiarti, perché qualunque sia il motivo per cui il tuo cellulare si blocca come un sasso, c’è una soluzione.

Cioè, ad esempio, sei riuscito a dimenticare la password del tuo cellulare. Chi non è successo prima? Ci sono così tante password che ci si infila in testa che è normale dimenticarne alcune giorno dopo giorno in un determinato momento. È possibile che tu l’abbia annotato da qualche parte – nel taccuino del tuo computer, nell’agenda o in qualsiasi taccuino sulla tua scrivania – ma in caso contrario, non devi preoccuparti, perché il dispositivo può essere sbloccato senza problemi.

Può anche succedere che un amico o un familiare ti abbia dato il suo vecchio iPhone e lo abbia lasciato con una password. Provando a indovinarlo, il tuo cellulare potrebbe essere stato bloccato. Bene, se mai ti trovi in ​​una di queste situazioni – o in qualsiasi altra – e devi sbloccare il tuo iPhone, ti mostreremo come farlo.

Se guardi online – o dai un’occhiata ai prodotti sul mercato – vedrai che ci sono diverse possibilità. Tuttavia, ti consigliamo di non fidarti di nessun software quando si tratta di sbloccare il tuo cellulare iPhone. Abbiamo testato una delle migliori soluzioni sul mercato che ti semplificherà la vita se ti trovi in ​​una di queste situazioni. riguarda Sblocco iPhone PassFabun programma molto facile da usare con il quale puoi rimuovere gratuitamente il blocco schermo dell’iPhone senza iTunes.

Quindi dimentica che il tuo cellulare sarà inutilizzabile o pensi che non sarai in grado di rimuovere il blocco da iPhone. Questa soluzione è una delle più affidabili sul mercato ed è per questo che ve la consigliamo e vi spieghiamo passo passo come funziona. Sarà molto utile soprattutto se non hai iTunes o non ricordi la password del tuo dispositivo.

Come usare PassFab iPhone Unlocker

Insieme a Sblocco iPhone PassFab Non avrai problemi a sbloccare lo schermo del tuo iPhone bloccato in pochi secondi. È un programma che puoi utilizzare gratuitamente e funziona sia su computer Mac che su computer Windows. Non avrai bisogno di altro che del tuo software e del tuo computer per sbloccare il tuo iPhone senza iTunes o qualsiasi altro dispositivo iOS come iPhone, in modo semplice, se il suo schermo è bloccato.

In tal caso, se non ricordi la password del tuo iPhone e il suo schermo è bloccato, la prima cosa da fare è scaricare il software sul tuo computer e installarlo come di consueto, come se fosse un qualsiasi altro software per computer che hai appena acquistato .

Assicurati che il tuo cellulare, sì, abbia almeno la metà della carica della batteria. Se il tuo iPhone non è alimentato almeno al 50%, potrebbe spegnersi e il processo di sblocco non può essere completato, quindi è una buona idea fare questo avviso prima di procedere.

Tuttavia, dopo aver scaricato e installato PassFab iPhone Unlocker, devi solo aprirlo nel solito modo, come qualsiasi altro programma. Quando il programma è aperto, fare clic sul pulsante “Start” nella schermata principale. Questo avvierà il processo di sblocco dello schermo del tuo iPhone e, come passaggio successivo, dovrai selezionare il dispositivo di cui sbloccherai lo schermo e collegarlo tramite cavo USB al tuo computer. Non dovrai fare altro, perché il programma riconoscerà automaticamente il tuo iPhone o iPad e inizierà a funzionare.

A quel punto, il programma ti chiederà di premere diversi pulsanti sul tuo cellulare. Non preoccuparti, questo è del tutto normale, questa procedura serve per sincronizzare completamente il tuo dispositivo con PassFab iPhone Unlocker. Quindi sbloccare lo schermo senza iTunes sarebbe un gioco da ragazzi, vedi.

Dopo aver completato con successo la sequenza di pressione dei tasti, seleziona la posizione in cui il firmware necessario per sbloccare lo schermo dell’iPhone verrà scaricato sul tuo computer. Una volta terminato, fai clic su Download e attendi qualche secondo affinché il firmware termini il download sul tuo computer. È un processo molto veloce come vedrai. Quando hai finito, premi semplicemente il pulsante “Avvia scansione” e il gioco è fatto: inizia il processo di rimozione del blocco dello schermo dell’iPhone.

È importante notare che il cavo USB o il tuo iPhone o iPad non devono essere scollegati dal computer durante il processo. Se questo ti accade, anche accidentalmente, lo sblocco potrebbe non completarsi correttamente. La stessa cosa accade se il dispositivo non ha abbastanza batteria come accennato in precedenza.

Se tutto funziona correttamente, che è la cosa più comune, riceverai un messaggio di conferma entro pochi minuti o meno che ti informa che lo schermo del tuo iPhone o iPad è stato sbloccato. È una schermata come questa:

Guarda com’è facile? Non hai nient’altro da fare per sbarazzarti del blocco dello schermo dell’iPhone. Tienilo a mente, sì. Sblocco iPhone PassFabHa una prova gratuita che potrebbe essere sufficiente per sbloccare il tuo iPhone. Tuttavia, se vuoi testarne tutte le funzionalità e sfruttare tutti i suoi vantaggi, dovrai acquistare la versione a pagamento del software. Qualunque cosa sia, non pensarci o assegnagli più ruoli per cercare software su Internet.

Se lo schermo del tuo tablet iPhone o iPad è bloccato, scarica subito questo software affidabile e risolvi facilmente il tuo problema in pochi minuti.