Come rinnovo o sostituisco la mia Carta Verde | Stati Uniti | USA | nnda-nnlt | utilizza

Se hai una residenza permanente negli Stati Uniti, nota come carta verdee devi sostituirlo o rinnovarlo, qui ti diciamo in quali casi viene eseguito il processo e come dovresti eseguire il processo.

Una carta di residenza permanente ti consente di vivere, lavorare, studiare e ricevere altri benefici nel paese degli Stati Uniti. Scopri come rinnovare, correggere o sostituire la tua carta verde qui sotto:

In quali casi dovrei ottenere una nuova carta verde?

Devi sostituire la tua carta di residente permanente se:

È scaduto o scadrà entro i prossimi sei mesi.

Il documento è stato smarrito, rubato, distrutto o danneggiato.

La tua carta contiene informazioni errate.

Non hai ricevuto la carta precedentemente emessa.

Chi può richiedere una nuova carta verde?

In questi casi, sei idoneo a eseguire la procedura:

Hai ricevuto la carta prima del tuo 14° compleanno e hai 14 anni (a meno che la carta non scada prima del tuo 16° compleanno).

Hai cambiato legalmente il nome o altre informazioni biografiche sulla carta dall’ultima volta che hai ricevuto la tua carta.

Viaggi quotidianamente tra la tua casa in Messico e il lavoro (in viaggio o oltre confine) e ora avrai la residenza negli Stati Uniti.

Sei stato residente permanente negli Stati Uniti e ora avrai lo status di pendolare.

Il tuo status è stato convertito in residente permanente (questo include i lavoratori agricoli privati ​​che passeranno allo status di residente permanente).

Hai una versione precedente della tua carta di registrazione per stranieri (ad esempio, moduli USCIS AR-3, AR-103 o I-151, che non sono più validi per dimostrare il tuo stato di immigrazione) e devi sostituirla con un residente permanente valido carta.

Come viene eseguito il processo di rinnovo della carta verde?

Se non ne hai uno Conto USCISdevi creare Collegato Per inviare la tua candidatura ca. Per completare il processo di sostituzione della tua carta di residente permanente, devi seguire questi passaggi:

Entrata connessione dell’USCIS

Devi compilare Modulo I-90, Domanda di sostituzione della carta di residenza permanente (carta verde);

Invia prove e paga le tasse online

Ricevi aggiornamenti sullo stato del tuo caso, consulta la cronologia e completa un caso

Contatta l’USCIS e rispondi alle richieste di prove.

Effettuare il processo di rinnovo della carta di soggiorno attraverso i canali ufficiali (Foto: Uscis)

Quanto costa rinnovare o sostituire una carta verde?

Il costo del rinnovo sarà gratuito in alcuni casi e avrà un costo in altri. IL aliquote Variano a seconda del motivo per cui è necessaria la nuova carta.

Il costo medio per un ordine di sostituzione è di $ 455 e $ 85 per i servizi biometrici.. Se la carta precedente è stata emessa ma non ricevuta, non ci sarà alcun costo. Inoltre, il pagamento non verrà effettuato se sulla carta sono presenti informazioni errate a causa di un errore del Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS).

Cosa posso fare con una carta verde?

Tutte le persone residenti negli Stati Uniti hanno diritto a: