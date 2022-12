Come risolvere la mancanza di spazio in casa con questo mobile due in uno che è un carrello in più e un ripiano multifunzionale

La mancanza di spazio in casa è una delle lamentele più comuni della maggior parte delle persone, poiché non contano le dimensioni della casa o il tempo impiegato per ordinarla. Articoli su misura per un’organizzazione efficaceCi mancherà sempre più spazio. Pertanto, quando distribuiamo la nostra casa, Abbiamo sviluppato una grande capacità di saper sfruttare ogni angolo. Sì, abbiamo anche Approfitta degli angoli! Per fare questo, oltre ai video di Tik Tok pieni di ogni tipo di soluzione di archiviazione, abbiamo utilizzato gli articoli più diversi.

Da una parte, Mobili pieghevoli Si sono affermati come uno dei nostri preferiti svolgendo una certa funzione, ma possono essere riposti senza occupare spazio. Ma, Le cose che ci piacciono di più sono i plugin versatili che svolgono molteplici funzioni. Panche che nascondono al loro interno spazi contenitivi, sedie che sono anche frigoriferi e altre proposte pensate per agevolare la nostra routine, come ad esempio Libreria multifunzionale Songmics Abbiamo trovato su Amazon che funge anche da carrello multiuso grazie al fatto che include le ruote.

Questo modello offre ampio spazio di archiviazione. Amazzonia

Per quanto riguarda lo stoccaggio, questo modello ha tre ripiani di diverse altezze che ci permettono di posizionare libri, detersivi, scatole per alimenti, barattoli, bottiglie… e due cassetti, il che significa spazio extra per stanze come la cucina, il soggiorno o bagno. anche, Il suo design compatto, largo solo 17 cm, ci permette di inserirlo in qualsiasi angolo di queste stanze.. Le ruote che ci consentono di spostare facilmente i mobili ci consentono di raccogliere o posizionare facilmente ciò che riponiamo lì. Le recensioni di chi l’ha già provato ne garantiscono la facilità di montaggio e la praticità per la casa.

Le sue dimensioni lo rendono ideale per qualsiasi spazio. Amazzonia

È realizzato in plastica, il che consente una pulizia comoda ed efficace, poiché non dobbiamo ricorrere a prodotti speciali o prestare particolare attenzione durante la rimozione di polvere e macchie. I cassetti includono anche una maniglia per aprirliche impedisce allo sporco di entrare nella cabina.

Tutti i prodotti e servizi sono stati selezionati in modo indipendente dai nostri giornalisti, in base ai loro vantaggi e/o sconti. Ogni volta che decidi di acquistare tramite articoli 20deCompras, 20minutos.es riceve una commissione.

In 20 minuti cerchiamo le migliori offerte su Amazon e altri negozi. I prezzi e la disponibilità possono cambiare dopo la pubblicazione.