Come salvare gli attuali motori termici

attuale Motori Diesel e Benzina Loro hanno pochi giorni. Quasi tutti i marchi lo concederanno in licenza dai loro cataloghi nei prossimi anni a causa di Necessità di elettrizzare il mercato. Ma non tutte le case automobilistiche hanno scelto la stessa strada: roccaforte Ho appena richiesto un brevetto per sviluppare un file motore termico nutrilo dall’idrogeno.

Attualmente, nel Veicoli alimentati a idrogeno Questo viene utilizzato per generare elettricità immagazzinata nelle batterie e questo potenza del motore elettrico veicolo. Sono conosciuti come motori a celle a combustibile È responsabile della conversione diretta dell’energia chimica in energia elettrica.

Tornato alla Ford, l’azienda ha annunciato alcune settimane fa Dividi il tuo business In due aree separate: E. modello per auto elettriche e blu riscaldare. Questo brevetto si discosta da quest’ultima divisione e afferma che la firma ovale I motori convenzionali non sono considerati interrati.

idrogeno come combustibile

Il Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti Brevetto motore combustione interna nutrito da idrogeno. In esso puoi vedere da che parte rapporto aria-carburanteuno dei fattori più importanti in un motore termico in grado di produrre una miscela di Fino a 68 parti pneumatiche per una parte di idrogeno.

Avviamento motore brevettato Ford

Altri aspetti che rivela sono sistema di fasatura delle valvoleo ricircolo dei gas di scarico o sistema che iniezione diretta chi si prenderà cura di lui fornitura di idrogeno sui cilindri. Il meccanismo può essere iniettato Fino al 15% di potenza in più degli attuali motori a benzina.

Inoltre, viene mostrato anche il suo potenziale utilizzo del gruppo propulsore, ibridoInsieme a generatore di motore Sono posti tra la ventola stessa e il sistema di trasmissione.