Come sarà la settimana dal 29 luglio al 4 agosto secondo l’astrologia cinese in termini di amore, salute e denaro

Aspettative Torri occidentali Di solito non lo gestiscono nel modo giusto? È naturale, il fatto è che quando si tratta di predire il futuro, l’astrologia orientale Può essere più efficace di quello occidentale. Forse perché da allora Torre Cinese Il trascorrere degli anni è visto come una mappa continua, sulla quale esercitano la loro influenza i vari animali che la costituiscono.

Quest’anno è il 2024, per esempio Drago di legno. La creatura eserciterà pressione sul resto delle torri, esponendole a grandi sfide. In cambio, ci porterà gloria. In effetti, alcuni esperti del settore lo sostengono L’era del Drago di Legno segnerebbe un cambiamento nell’umanitàE per porre fine a secoli di declino, per spingerci verso una versione migliore di noi stessi, come società e come individui.

Possiamo solo chiedercelo Dov’è il tuo segno in questo viaggio? Scopriamolo.

Il tuo oroscopo per il Topo nella settimana dal 29 luglio al 4 agosto

Anni: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Amore. L’amore bussa alla tua porta questa settimana. Incontrerai qualcuno che, nel bene e nel male, cambierà a 180 gradi la tua vita emotiva e romantica.

soldi. Gli investimenti che hai fatto di recente stanno finalmente iniziando a dare i loro frutti. È un buon momento per considerare nuove opportunità finanziarie.

salute. Questa settimana potresti avere problemi a dormire a causa dello stress accumulato. Prova a creare una routine di rilassamento prima di andare a letto per riposare meglio.

Il tuo oroscopo per il Toro nella settimana dal 29 luglio al 4 agosto

Anni: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Amore. Questa settimana potrebbero sorgere alcuni disaccordi con il tuo partner. È importante comunicare in modo chiaro e aperto per risolvere i conflitti che sorgono.

soldi. Per quanto riguarda le questioni finanziarie, questa settimana dovresti stare molto attento alle tue spese. Evita acquisti impulsivi e rivedi attentamente il tuo budget per mantenere il controllo dei tuoi conti.

salute. Questa settimana ti sentirai pieno di energia. Cogli l’occasione per fare un po’ di esercizio fisico e rafforzare la tua forza.

Oroscopo della tigre per la settimana dal 29 luglio al 4 agosto

Anni: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Amore. La tua vita amorosa sarà tranquilla questa settimana. Avrai l’opportunità di goderti bei momenti con quella persona speciale.

soldi. Fai attenzione agli investimenti che sembrano troppo belli per essere veri, perché qualcuno potrebbe provare a truffarti questa settimana.

salute. Potresti sentirti un po’ giù questa settimana. Hai bisogno di riposarti e, soprattutto, di parlare con qualcuno di ciò che hai in mente da molto tempo.

La tua fortuna per il Coniglio nella settimana dal 29 luglio al 4 agosto

Anni: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Amore. Sei fortunato, perché questa settimana le stelle si allineeranno per darti una possibilità con questa persona. È il momento di giocare le tue carte, tutto o niente.

soldi. Non abbassare la guardia quando si tratta di finanze questa settimana. Potrebbero verificarsi spese impreviste che modificheranno significativamente i tuoi conti.

salute. Presta attenzione al tuo sistema digestivo questa settimana. Qualcosa che può farti stare male. Osserva attentamente la tua dieta ed evita di mangiare troppo cibi malsani.

Oroscopo Toro per la settimana dal 29 luglio al 4 agosto

Anni: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Amore. Fai attenzione alle voci che si diffondono intorno a te, perché potrebbero influenzare negativamente il tuo rapporto con questa persona speciale. Sii onesto e stronca ogni voce sul nascere.

soldi. Nuove opportunità bussano alla tua porta questa settimana. Ma prima di impegnarti in un nuovo progetto, assicurati di essere disposto a dare il massimo.

salute. Sei pieno di energia questa settimana. Divertiti al massimo e fai tutto ciò che non eri in grado di fare prima perché ti manca l’energia extra che hai ora.

Oroscopo Toro per la settimana dal 29 luglio al 4 agosto

Anni: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Amore. Quando si tratta di amore, questa settimana potresti dover affrontare alcune questioni in sospeso con quella persona che ti piace. Non puoi continuare a ritardare questa conversazione.

soldi. Questa settimana dovresti concentrarti maggiormente sui tuoi obiettivi professionali e finanziari, perché ti sei perso un po’. Concentrati su ciò che conta davvero.

salute. Questa settimana non dovresti abbassare la guardia quando si tratta di salute. Presta attenzione ai segnali del tuo corpo e agisci immediatamente di conseguenza.

Fortuna per la settimana dal 29 luglio al 4 agosto

Anni: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Amore. Spalanca gli occhi, perché questa settimana l’amore può entrare nella tua vita e cambiare tutto se sei single. Se hai un partner, questa settimana riceverai una bella sorpresa.

soldi. È tempo di stabilire le priorità e riorganizzare i conti, perché le tue finanze cambieranno questa settimana. Niente non può essere risolto con il tempo e la prospettiva.

salute. Questa settimana potresti sentirti più ansioso del solito. Se è così, assicurati di concederti il ​​tempo di gestire le tue emozioni e di non metterti pressione.

Oroscopo Toro per la settimana dal 29 luglio al 4 agosto

Anni: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Amore. Non lasciare che la gelosia ti controlli questa settimana, altrimenti potrebbe costarti caro. È ora di fidarsi del tuo partner o di prendere una decisione definitiva, ma non puoi continuare a ritardare questa situazione.

soldi. Quel progetto che hai rimandato per così tanto tempo è pronto a partire. È il momento perfetto, devi fare del tuo meglio questa volta.

salute. Attenzione al caldo questa settimana. Assicurati di rimanere fresco e idratato in queste giornate calde.

La fortuna della scimmia per la settimana dal 29 luglio al 4 agosto

Anni: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Amore. Litigi e tensioni diventeranno comuni nella tua relazione questa settimana. Ci sono situazioni al di fuori della coppia che influenzano molto le tue conversazioni.

soldi. Questa settimana riceverai entrate inaspettate che metteranno in ordine i tuoi affari finanziari. Cogli l’opportunità di prendere consapevolezza e cambiare il modo in cui gestisci le tue risorse.

salute. Anche se ti senti bene questa settimana, dovresti prestare maggiore attenzione alla tua salute mentale in questi giorni. Trova pratiche che ti mantengano calmo, come la meditazione o il controllo della respirazione.

Il tuo oroscopo per il Gallo nella settimana dal 29 luglio al 4 agosto

Anni: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Amore. Questa settimana riceverai buone notizie da qualcuno che ami molto, che ti farà sentire grato e felice. Goditi il ​​momento.

soldi. Non firmare nulla in fretta questa settimana. Assicurati di leggere attentamente le clausole scritte in piccolo e, se puoi, consulta un professionista prima di firmare qualsiasi accordo.

salute. Per quanto riguarda la tua salute, questa settimana dovresti incorporare nuovi esercizi nella tua routine di allenamento. È necessario lavorare soprattutto sulla zona della schiena per evitare dolori a lungo termine.

Fortuna del cane per la settimana dal 29 luglio al 4 agosto

Anni: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Amore. La fedeltà sarà messa alla prova questa settimana. Se superi il test, saprai di aver fatto una buona scelta. Altrimenti bisognerà adottare misure drastiche.

soldi. Per quanto riguarda i soldi, questa settimana non ci saranno cambiamenti o grandi novità. Continua così, stai bene.

salute. Ti sentirai energico ed energico questa settimana. È l’occasione perfetta per iniziare un nuovo hobby o dedicare più tempo all’esercizio fisico.

Il tuo oroscopo per il Maiale per la settimana dal 29 luglio al 4 agosto

Anni: 1935, 1947, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

Amore. Niente può cambiare le tue relazioni questa settimana. Ci sarà pace e armonia in ogni aspetto possibile, così potrai rilassarti e goderti le persone che ami.

soldi. Fai attenzione ai tuoi risparmi questa settimana, perché potresti essere tentato di usarli per qualcosa che potrebbe non essere il più appropriato.

salute. Questa settimana potresti soffrire di attacchi di insonnia. Fai attenzione a quei pensieri ruminanti che non ti permettono di riposare, devi controllarli.