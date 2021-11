Come scaricare PUBG NEW STATE su dispositivi iOS e Android

È ufficiale! Il nuovo Battle Royale di Krafton è ora disponibile negli store digitali per dispositivi iOS e Android. Quindi, ti diciamo i passaggi da seguire per scaricarlo e goderti tutto il suo contenuto.

Crafton L’ho fatto di nuovo. Chi è questo 11 novembreGli utenti mobili iOS e Android in più di 200 paesi possono scaricare nuovo stato pubg Completamente gratuito, sia nell’App Store che nel Play Store. Successivamente, ti diciamo i passaggi da seguire per ottenere il battle royale.

nuovo stato pubg, la nuova versione di Krafton che arriva come sequel di PUBG: Mobile, ha un’atmosfera futuristica poiché il suo tema sarà ambientato in anno 2051. Come nel precedente, in questo battle royale, salteremo da un paracadute e affronteremo altri 99 giocatori, tutti con lo stesso obiettivo: Combatti per essere l’unico sopravvissuto.

PUBG NUOVO STATO: Requisiti e come scaricarlo su dispositivi Android

Per scaricare il nuovo gioco Battle Royale da Krafton, il nostro dispositivo Android deve soddisfare una serie di requisiti, descritti di seguito:

Sistema operativo Android 6.0 o successivo.

Almeno 2 GB di RAM.

Il processore a 64 bit non supporta i 32 bit.

Scarica nuovo stato pubg Sui dispositivi Android in questo link .

PUBG Nuovo stato: requisiti e come scaricarlo su dispositivi iOS



Gli utenti che vogliono giocare al sequel di PUBG: mobile su dispositivi iOS potranno farlo solo se soddisfano una condizione:

Devono avere iOS 13.0 o versioni successive.

Scarica nuovo stato pubg Sui dispositivi iOS in questo link .