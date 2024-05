Come scrivere in grassetto, corsivo e barrato su Instagram

Migliora l'aspetto dei tuoi post su Instagram utilizzando il grassetto, il corsivo e il barrato nei tuoi testi, è molto semplice!

Instagram supporta quasi tutti i caratteri

Distinguersi su Instagram è uno dei capisaldi per riuscire ad ottenere follower, oltre ad ottenere una maggiore portata in termini di visualizzazioni dei post. Sebbene esistano diversi tipi di strategie e trucchi che possono essere facilmente applicati per ottenere numeri migliori, non sempre funzionano allo stesso modo su tutti i conti.

Uno di questi trucchi, che non richiede alcun tipo di conoscenza nel campo del marketing digitale, è relativo a Il carattere utilizzato durante la pubblicazione della storiabobina o fotografia.

Sebbene Instagram non offra alcuna funzionalità per cambiare il carattere, Puoi utilizzare uno strumento esterno Al social network Per aggiungere grassetto, corsivo, barrato e altri stili.

In questa occasione ve lo presenteremo in pochissimi passaggi Come accedere gratuitamente a tutti quei caratteri E da qualsiasi dispositivo mobile.

Grassetto, corsivo e barrato su Instagram è così semplice

A differenza di altre applicazioni legate al mondo dei social network, Instagram non ti consente di cambiare il carattere dalla tastiera Che è installato sul telefono cellulare. Cioè, non puoi cambiare il carattere come in WhatsApp, un'app di messaggistica che ti consente di usare grassetto, medio e corsivo utilizzando diversi tipi di scorciatoie.

COSÌ, È necessario utilizzare un sito esternoChe mostreremo di seguito come utilizzarlo correttamente:

Devi prima entrare nel sito Caratteri per Instagram.

Una volta entrato, hai finito Digita le parole per le quali desideri modificare il formato .

. In pochi secondi, il sito web in questione visualizzerà le stesse parole con diversi tipi di carattere (all'interno di tali caratteri sono grassetto, corsivo e barrato). È necessario copiare il testo visualizzato nel formato richiesto .

. Il testo è già stato copiato Puoi incollarlo in storie, post e reel E altri contenuti.

E altri contenuti. Allo stesso modo, puoi anche utilizzare questo carattere nei popolari messaggi diretti di Instagram.

Anche se questo è il modo più semplice per scrivere in grassetto, corsivo e barrato su Instagram, ci sono utenti che lo trovano poco pratico. In questi casi è preferibile Scarica caratteri per Instagramche offre un gran numero di caratteri.

L'utilizzo di questa applicazione non presenta alcun tipo di difficoltà, poiché una volta installata sul cellulare non resta che incollare il testo, scegliere il carattere e infine copiare il testo per utilizzarlo all'interno del social network in questione.

Google Play Store | Caratteri per Instagram