Come seguire un Pokémon Spiritomb en Leyendas: Arceus

Después de conocer le ultime novedades de este esperado juego, ahora hemos recibido más noticias relacionadas con Pokémon Leyendas: Arceus: se trata de informazioni sobre Spiritomb.

L’informazione in questo modo è al centro e nei dettagli per seguire ed esplorare Pokémon nel titolo. Siempre ha sido difícil hacernos con él y en esta entrega no hay eccezción.

Os recordamos la premisa de este título tan esperado:

Esplora i salvataggi in mensos donde te aguardan un sinfín de descubrimientos en Leyendas Pokémon: Arceus per Nintendo Switch. Osserva, atrapa e investiga a los mostruos salvajes en este juego de acción y rol que se desarrolla en el pasado. Se desarrolla cuando no era habitual que los humanos e los Pokémon convivieran en armonía.

Tus aventuras se desarrollan en el majestuoso entorno natural de la región de Hisui. Le carte di ricerca per creare la prima Pokédex della regione.

Regresa a Sinnoh

Estas tierras, que se convertirán en su día en la regione di Sinnoh de Diamante Brillante e Perla Reluciente, cuentan con auténticas maravillas naturali. También paisajes de impressione e un buon numero di criatures salvajes. Algunos te resultarán familiares, ¡mientras que otros serán completamente inéditos!

Se dice que el enigmático Arceus è la chiave per risolvere un extraño fenómeno que afecta a ciertos Pokémon de la regione. ¿Cómo estará conectado este mitico con tu aventura?

L’equipe Galaxia è formata da personaggi di più vari tipi che hanno avuto accesso alla sua storia per investigatore in una misteriosa regione. Questa è la più importante incorporazione nella divisione di indagine dell’Equipo Galaxia e il tuo lavoro consiste in un elenco di tutti i rincones di Hisui e in busca di specie.