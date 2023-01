Come si è comportato Eddie Jones durante il suo primo round in Australia?

Eddie Jones È stato dichiarato come L’allenatore del New Australia dopo il licenziamento scioccante di Dave Rainey dalla sua posizione di capo allenatore. Questo sarà il secondo torneo per l’australiano che ha effettivamente capitanato i Wallabies tra il 2001 e il 2005.

Nel 2001, Eddie Jones ha allenato la squadra australiana A alla vittoria sui Lions britannici e irlandesi, guadagnandosi la prima posizione di allenatore della squadra dopo il ritiro di Rod McQueen. Nel suo primo mandato con i Wallabies ha giocato 57 partite. Ha vinto 33, perso 23 e pareggiato 1, con un’efficacia media del 57,89%.

Con Eddie Jones come capo allenatore, i Wallabies hanno vinto il titolo Tri Nations del 2001 e si sono classificati secondi ai Mondiali del 2003 in Australia. In semifinale hanno sconfitto gli All Blacks 22-10 e in finale hanno perso contro l’Inghilterra con un margine di 20-17, determinato da una caduta di Wilkinson ai supplementari.

Dopo il successo di Eddie Jones in Coppa del Mondo con l’Australia, il suo contratto di allenatore è stato prorogato fino alla Coppa del Mondo 2007. Tuttavia, nel 2005 una serie di sette sconfitte consecutive e una serie di otto sconfitte in nove partite hanno significato la fine del primo periodo di Jones. Carica i Wallabies.