Come si fa e quando sarà disponibile per tutti gli utenti

Il mondo della tecnologia e dei social network sta avanzando a passi da gigante, spesso anche più velocemente di quanto gli umani possano comprendere, il che si traduce in una concorrenza brutale tra le aziende di questo settore. Le app di messaggistica non fanno eccezione e tra queste, Il Whatsappche compete direttamente con Telegram, sta cercando di essere all’avanguardia con i suoi costanti aggiornamenti.

Ebbene, a seguito di questo costante rinnovamento, è uscita una notizia: Ultimo aggiornamento WhatsApp Beta per Android (v2.23.10.13) È ora disponibile su Google Play Store e porta una novità molto desiderata dagli utenti del social network, da allora Sarà possibile modificare i messaggi che sono già stati inviati. In effetti, la nuova funzionalità sta raggiungendo alcuni utenti beta, anche se non tutti. Se non sei uno dei fortunati, cioè dopo l’aggiornamento, la nuova opzione non compare, devi solo pazientare un po ‘: in un futuro molto prossimo.

Come utilizzare la nuova funzione

Infine, è anche interessante vedere come funziona il nuovo strumento. La prima cosa da sapere è che indipendentemente dalla chat a cui è stato inviato il messaggio che vogliamo modificare, Sarà possibile correggere eventuali errori che sono stati commessi, a livello di ortografia, grammatica o contenuto.

In secondo luogo, devi vedere cosa deve essere fatto. È molto semplice: la scelta è fatta ‘modifica messaggio’, che aprirà una finestra in cui l’utente può modificare il testo completo. Per questo, ci sarà un limite di tempo: I primi quindici minuti Dopo aver inviato questo; Scaduto tale termine, nessuna modifica è possibile.