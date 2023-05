Come si sono aperti i prezzi del petrolio venerdì 12 maggio?

12 maggio 2023 | 7:39

IL Prezzi del petrolio Viene scambiato al rialzo poiché le preoccupazioni che la lenta crescita economica danneggerà la domanda sono state soppesate rispetto ai ritardi nella ripresa dei flussi iracheni attraverso la Turchia e ai piani statunitensi per ricostituire le riserve strategiche di petrolio del paese.

7:20 (ora di Città del Messico), contratto per il mese di giugno WTI degli Stati Uniti in aumento dello 0,63% a $ 71,32; allo stesso tempo Mare del Nord Brent per la consegna di luglio dello 0,53% a 75,38 dollari al barile, secondo i dati di bloomberg.

Il West Texas Intermediate si è ripreso dopo essere sceso di quasi il 4% nelle due sessioni precedenti.

Mercato petrolifero, con segnali di debolezza

Il mercato fisico sta mostrando segni di debolezza tra bassi margini di raffinazione e deboli acquisti in alcune aree.

Le due maggiori economie hanno mostrato più segnali di raffreddamento questa settimana, con Aumentano le richieste di disoccupazione negli Stati Uniti e lenta ripresa in Cina.

La Turchia probabilmente non accetterà la richiesta di Baghdad di riprendere le esportazioni di petrolio attraverso il porto di Ceyhan sabato, secondo un funzionario turco a conoscenza della questione.

Giovedì sera il ministro del petrolio iracheno ha dichiarato di essere ottimista sulla ripresa dei lavori alla fine della settimana.

Il sentimento generale del mercato è ancora debole. Potremmo aver già visto un fondo, ma è difficile valutare con il sentimento piuttosto che con l’offerta e la domanda effettive.

Ole Sloth Hansen, responsabile della strategia delle materie prime presso Saxo Bank AS, ha dichiarato a Bloomberg.

Il petrolio greggio è sceso di circa il 14% nell’ultimo mese Con l’economia statunitense prossima alla recessione e la ripresa della Cina hanno deluso alcuni osservatori del mercato, ponendo un punto interrogativo sulla domanda energetica.

Finora, ciò ha superato lo slancio dei tagli all’offerta annunciati dall’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio e dai suoi alleati (OPEC +).

Con informazioni da Bloomberg