Com’è stato il passaggio di Miguel Lyon da Atlanta, Italia

Ha lavorato brevemente nel calcio italiano messicano (Calcio: Juan Carlos Cordenas / EFE)



Miguel Lione Questo è un chiaro esempio dei progressi compiuti nel calcio messicano. Il Veracruz ha dovuto mettersi in fila contro corrente per alcuni anni a causa del rifiuto dei tifosi americani; Tuttavia, nel tempo il Lione ha potuto santificarsi nella Copa del Rey, che gli ha permesso di viaggiare Vecchio Continente Insieme a Watford.

Tuttavia, la sua avventura attraverso il paese inglese non era la prima volta che la squadra messicana giocava in Europa. Tra il 2009 e il 2010 ha suonato con Atlanta, Italia.

Sono passati 12 anni dall’attuale difensore Aquile È stato presentato alla squadra italiana e non se l’è perso con la notizia emozionante e la foto del processo in cui si trovava.

“Ho realizzato il mio sogno di giocare in Europa 12 anni fa. È stata una piccola avventura con Atlanta ma è stato un capitolo indimenticabile della mia vita. Grazie a tutti coloro che mi hanno incoraggiato a perseguire i miei sogni. Spero un giorno di poter ispirare anche una persona per farlo.”

Questa è la notizia che Leon ha pubblicato sulle sue reti (Foto: screenshot di Twitter)

Durante il tuo evento CalcioMiguel può giocare solo due partite durante la stagione 2009-2010 Con la prima squadra della squadra italiana; Tuttavia, è stato in grado di vedere i minuti in un’amichevole, con il giocatore del Veracruz che ha giocato 90 minuti Gli Oropici.

L’incontro si è tenuto il 6 agosto 2009, quasi durante la sua visita in Messico Atlanta. La partita si è svolta in terra italiana e si è conclusa con zero gol contro la squadra araba Al Hilal.

In questo impegno, il Lione ha avuto una prestazione regolare come i suoi compagni di squadra, non è stato in grado di imporsi sulla squadra araba, finendo secondo nel campionato locale in quel momento.

Tempo dopo, Miguel Lione Ha fatto dichiarazioni su cosa significhi essere fuori dalla squadra perché è un capitano e per via della sua poca esperienza non verrà preso in considerazione con altri giocatori. Antonio Conte All’epoca facevo fatica a scendere Un campionato.

Dopo 12 anni in Italia, Miguel Leon passa la sua seconda tappa con gli Stati Uniti (Foto: Instagram/@miguel_layun)

“Mentre ad Atlanta litigavamo con Antonio Conte per l’espulsione Sig Io, a 21 anni, mi sembra di stare in piedi e parlargli… glielo chiedo apertamente’Sig Com’è la nostra situazione? Mi dispiace giovani, non mi fiderò di voi. Giocherò con giocatori esperti “, ha detto. Miguel Lione Alla catena Giochi di volpe.

“Così mi sono avvicinato a lui e la mia spiegazione è stata che non potevo più partecipare, che non ne avremmo più tenuto conto, che volevo sapere perché non potevo sentire di essere in un posto”. considero giocatori di talento perché siamo in una situazione difficile e non posso giocare con giocatori inesperti “, ha detto al Mexican Sports Network.

In questa situazione il calciatore ha firmato Aquile Dagli Stati Uniti Ed è stato un passo importante nella sua vita.

Nonostante la sua piccola prestazione nel paese titolare, il Lione è diventato il primo calciatore messicano a partecipare Un campionato.

Leggi: