Come testare Android 13 sul tuo cellulare prima del suo lancio ufficiale

ogni anno lì nuova versione Android. Quest’anno è il momento Android 13anche se non sarà disponibile nella sua versione finale fino a settembre 2022. Fino ad allora, l’anteprima dello sviluppatore è stata pubblicata a febbraio, l’anteprima dello sviluppatore 2 a marzo, la beta 1 ad aprile e la beta 2 a maggio, durante la presentazione Google I/O. Vuoi provare Android 13 in prima persona?

Che tu sia uno sviluppatore di app o meno, a questo punto Google lo consente già per il grande pubblico Ottieni una copia di Android 13 per il test. Certo, non tutti potranno installarlo sul proprio cellulare, perché lo è Limitato a determinati dispositivi, Marche e Modelli. In ogni caso, c’è un’altra opzione, installare un file emulatore Android E prova Android 13 dal tuo PC. Non è la stessa cosa, ma un po’ non è niente.

Prima di iniziare, vale la pena ricordare che se Android 13 in versione beta Perché non fornisce ancora abbastanza stabilità. Ciò significa che si tratta di una versione beta per effettuare la prima connessione, trovare errori, testare app e funzioni… Tieni presente che se hai intenzione di installare Android 13 Beta 2 o versioni successive sul tuo telefono principale, potresti trovare delle opzioni che non funzionano correttamente, i file scompaiono e così via. L’installazione è sicura, ma il comportamento di Android in versione beta rimane sconosciuto. Fallo a tuo rischio e a tue spese. Quindi, per ogni evenienza Fai un backup Dei file, documenti, foto e video più costosi.

Prova Android 13 con Beta

Per rendere le cose più facili per loro Non puoi aspettare Android 13Google ha lanciato il programma Beta, che è un modo per iscriversi a un elenco e quindi essere in grado di installare Android 13 sul telefono mentre Periodo di prova. Oltre a provare Android 13 prima di chiunque altro, potrai inviare feedback a Google per ricevere assistenza con problemi e correzioni di bug. Quindi per registrarti al programma Beta, devi andare su indirizzo ufficiale E accedi con il tuo account Google, che è l’account che usi sul tuo telefono Android.

Iscriversi al programma di prova è facile. Accedi e segui le istruzioni. Ma prima di farlo, tieni qualcosa a mente. Durante questo processo, riceverai gli aggiornamenti beta di Android 13. E quando vorrai avere Android 13 in una versione stabile, dovrai Esci dal programma beta. Anche il processo è semplice, ma ha un risultato importante: “Tutti i dati utente sul dispositivo verranno cancellati”.

Quindi, prima di iniziare a utilizzare il programma beta di Android 13, Fai una copia dei tuoi filedati, documenti, ecc. Conserva questa copia in Google Drive o sul tuo computer e la ripristinerai quando esci dal programma beta.

Telefoni che possono condividere

Oltre ad avere un account Google, per provare Android 13 avrai bisogno di un telefono Android compatibile. L’elenco si sta ampliando nel tempo, ma è ancora lì Limitato a determinati modelli e marche, quindi se non hai un telefono specifico, non potrai partecipare. Parliamo principalmente di telefoni Pixel o Google Pixel, nonché di altri modelli.

In particolare, questi sono telefoni grazioso a Installa Android 13 Beta:

Google Pixel 4 e 4 XL

Google Pixel 4a e 4a 5G

Google Pixel 5 e 5a

Google Pixel 6 e 6 Pro

Asus Zenfone 8

Lenovo P12 Pro

Nokia X20

OnePlus 10 Pro

OPPO Trova N

OPPO Trova X5 Pro

Realme GT 2 Pro

ACQUA SENSO 6

Tecno Camon 19 Pro

Vivo X80 Pro

Xiaomi serie 12

ZTE Axon 40 Pro

Iscriviti alla Beta

Se il tuo telefono Android è in quell’elenco, sei fortunato. Ora puoi Partecipazione nel programma Android 13 Beta e segui le istruzioni per provare Android 13 sul tuo dispositivo compatibile. Fondamentalmente, accediamo con il nostro account Google. Quindi scegliamo un file modello di telefono L’Android che abbiamo, premiamo il pulsante corrispondente e, infine, indichiamo che vogliamo Installa Android 13 Beta.

Potrebbe esserci anche la possibilità di installare Android 12 Beta. Non puoi provare entrambe le versioni, quindi dovrai scegliere l’una o l’altra. E se in seguito desideri modificare la versione di prova, dovrai annullare l’iscrizione al programma per uno di essi e iscriverti all’altro. In linea di principio, il test di Android 12 termina con giugno 2022. D’ora in poi saranno disponibili al pubblico solo i test di Android 13, che si concluderanno a giugno 2023 con successivi aggiornamenti dei test.

Una volta che scegli Android 13 BetaDovrai accettare i termini e le condizioni del programma. Questa è una serie di avvertenze e informazioni legali che dovresti leggere per evitare sorprese future. Alla fine del documento troverai un file pulsante per confermare L’hai letto e lo accetti. Ora è il momento di andare sul tuo telefono Android e avviare l’installazione stessa.

Installa Android 13 beta sul tuo telefono

Dopo esserti registrato al programma Android 13 Beta, riceverai un aggiornamento OTA prima piuttosto che dopo. specifica, Android 13 Beta OTA. Puoi attendere di ricevere la notifica corrispondente nella barra delle notifiche o verificare manualmente se questo aggiornamento è già disponibile.

Dovrai andare a Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti o simili e dai il pulsante per verificare se questo aggiornamento esiste già. In tal caso, il processo sarà come al solito. Il programma di installazione viene prima scaricato e quindi installato. Pazienza ed evitare l’odio, Collega il telefono all’alimentazione In modo che la batteria non si esaurisca durante il funzionamento.

Esistono altri modi per installare Android 13 Beta sul tuo dispositivo. Ma il processo è manuale, complesso e richiede determinate conoscenze. Nella pagina degli sviluppatori Android, ad esempio, si consiglia di utilizzare lo strumento Strumenti Android Flash. Ma se non vuoi le complicazioni, con il programma Android Beta puoi testare Android 13 sul tuo telefono e aspettarti il ​​suo rilascio finale alla fine dell’anno.