Come trovare concerti dal vivo utilizzando Apple Music e iPhone GPS

Apple sta abilitando nuove funzionalità per la ricerca di concerti nell’app Maps e in Apple Music. Segui i preferiti

Nuove funzionalità annunciate da manzana con le tue applicazioni Mela Musica e mappe per trovare concerti ed esibizioni dal vivo di vari artisti in tutto il mondo, oltre a rivelare alcuni luoghi rappresentativi della cultura musicale.

sulla piattaforma mappeAd esempio, più di 40 guide predefinite Scritto da redattori esperti di Mela Musica Per evidenziare i posti migliori per ascoltare musica dal vivo in più di dieci città come Londra, Los Angeles, Città del Messico, New York, Chicago, Parigi, Berlino e altro ancora.

Sulle mappe appariranno diversi punti contrassegnati dove di solito sviluppi Concerti La guida fornirà all’utente una breve descrizione dell’ambiente all’interno del locale, insieme agli orari in cui è normalmente aperto e playlist che includono versioni live del locale. canzoni giocato in quella città.

Potrebbe interessarti: se possiedi uno di questi iPad, non ci saranno più aggiornamenti o manutenzione

Nel caso in cui l’utente desideri partecipare a ballo studentesco Sul sito evidenziato, puoi cliccare su uno degli indicatori per aprire un’ulteriore finestra in cui: foto di eventi passati, numeri di contatto, pagina web Per acquistare i biglietti, oltre alla disponibilità di pagamento utilizzando Apple Pay. Mostrerà anche alcune recensioni e punti salienti dell’esperienza come “Ottimo per i gruppi”, “È permesso fumare”, “Carte di credito accettate”.

Apple sta abilitando nuove funzionalità per la ricerca di concerti nell’app Maps e in Apple Music. Segui i preferiti

Le guide forniscono anche informazioni sugli artisti che si esibiranno in quei luoghi selezionati tramite un modulo nell’app. Shazam, dedicato a riconoscere le canzoni semplicemente ascoltandole. Questi appariranno come guide di Shazam e ti permetteranno di scoprire nuovi cantanti o gruppi che si esibiranno in luoghi vicino a te posizione all’utente.

Questa opzione include i dati di un’altra piattaforma dedicata alla reportistica sui concerti chiamati bandeche può anche generare consigli per partecipare ad altri eventi dal vivo.

Potrebbe interessarti: l’intelligenza artificiale di Apple per iPhone, iPad e Mac che parla e rileva le persone

In Mela Musica Insieme ai dettagli dei prossimi concerti dell’artista, A.J elenco di riproduzione Dedicato solo ai brani che hanno fatto parte di alcuni dei più importanti tour all in one. In questo modo, i tuoi follower potranno saperne di più sul tuo Discografia E quali potrebbero essere le canzoni che potranno essere ascoltate dal vivo alla prossima presentazione.

Questi sono chiamati elenchiFai la lista“, il nome dell’artista e il tour a cui appartengono i brani inclusi. Per scoprire quale sarà il prossimo Concerti Dovrai premere il pulsante “Prossimi eventi”. In questa sezione puoi vedere l’elenco delle città in cui sarai, il nome del luogo, la data esatta e altri filtri aggiuntivi per l’acquisto Biglietti.

Apple sta abilitando nuove funzionalità per la ricerca di concerti nell’app Maps e in Apple Music. Segui i preferiti

Per sapere se l’artista ha programmato un concerto vicino alla posizione dell’utente, è necessario premere il pulsante “posizione attualeper utilizzare il Servizio GPS E scopri la città in cui si trova. Sistema Mela Musica Mostrerà il concerto più vicino possibile.

Potrebbe interessarti: gli utenti di iPhone, iPad e Mac possono guardare concerti dal vivo esclusivi con Apple Music Live

Per visitare le guide degli eventi dall’applicazione mappegli utenti possono accedere a apple.co/MusicVenues, dove i luoghi in primo piano possono essere di qualsiasi tipo, dagli stadi alle sale da concerto e persino bar e ristoranti dove si possono tenere presentazioni piccole o grandi.

Se nessuna di queste funzioni è attivata sul cellulare, potrebbe essere perché non è stato aggiornato correttamente. Per fare ciò, dovrai inserire un file app Storericerca Mela Musica Anche mappe Per assicurarti di scaricare l’ultima versione per queste piattaforme.