Come trovare i migliori ristoranti con google maps

Google Maps Non solo permette di cercare aree di interesse da visitare o conoscere il modo più veloce per raggiungere un determinato luogo, ma include anche molte opzioni, risultando utile in più occasioni di quanto possiamo immaginare, anche per Trovate I migliori bar e ristoranti Ovunque.

Ora possiamo anche vedere Come è passato il tempo in una particolare areaovvero che l’applicazione non è solo un browser, ma a poco a poco, con le nuove opzioni che include, diventa Una guida molto completaIn grado di aiutarci a trovare il posto migliore dove pranzare o cenare, soprattutto se non conosciamo la zona. Come? Il fatto è che è molto semplice, ma a volte molte opzioni incluse nelle applicazioni passano inosservate.

La prima cosa che dovremmo sapere è che i risultati di ricerca di Google Maps si basano su Rilevanza, distanza, notorietà e persino il nostro interesse personale. In questo modo, otterremo i migliori risultati nelle nostre ricerche. Ad esempio, se gli algoritmi di Google indicano che è più probabile che un sito remoto trovi ciò che stai cercando, quel sito si posizionerà più in alto nei risultati locali rispetto a un’azienda più vicina. da Google.

Pertanto, possiamo utilizzare l’applicazione per trovare i bar e i ristoranti più popolari nel modo seguente: non appena apriamo l’applicazione Google Maps, sotto la barra di ricerca verranno visualizzati una serie di suggerimenti, come ristoranti, caffè o hotel. Possiamo anche cercare opzioni più specifiche, come caffetterie, fast food tapas a casa o dessert, tra le altre categorie. Con questi filtri lo faremo accadere Le nostre ricerche sono più accurate.

In questo caso, cliccando sulla scheda Ristoranti, appariranno i ristoranti più vicini con la loro valutazione. Di default apparirà Il valore migliore è superiore a 4 puntiin modo da poter scegliere tra le migliori opzioni.

Una volta entrati nella scheda Ristoranti, possiamo affinare la ricerca in base a ciò che stiamo cercando e spostarci lungo la barra per accedere a più filtri. Quindi possiamo ordinare i risultatis per pertinenza o coincidenza personale, A seconda del prezzo, della valutazione, delle ore e persino dei tipi di cibo.

Infine, possiamo anche esaminare il Suggerimenti fatti da altri In quella zona, che ci permetterà di scoprire posti nuovi. Per accedere a questa opzione dovremo solo entrare nella scheda Notizia che possiamo trovare in fondo all’applicazione.