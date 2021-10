Come trovare un iPhone perso anche se spento

Su quali modelli stai lavorando?

Apple ora utilizzerà il chip U1 a bassa potenza per continuare a tracciare la posizione dell’iPhone anche dopo averlo spento. Questa funzione è abilitata per impostazione predefinita dopo aver installato iOS 15 su un iPhone compatibile (iPhone 11 e versioni successive, inclusi gli ultimi iPhone 13 e iPhone 13 Pro).

Quando l’iPhone è spento, Apple continua a far funzionare il suo chip Bluetooth Low Energy tramite un’applet sicura dedicata. Il resto del dispositivo è completamente spento (incluso il processore sempre attivo utilizzato per attività in background come le richieste “Hello Siri”).

L’altra parte dell’equazione ha a che fare con il chip U1 ultrawide di Apple. Come con AirTag, l’iPhone continuerà a inviare segnali sicuri e crittografati ad altri dispositivi Apple. E quando qualcuno passa il proprio iPhone alimentato, rileverà quei segnali e invierà tali informazioni in modo sicuro utilizzando la rete Trova il mio.

Come spegnere completamente il tuo iPhone

Se vuoi spegnere completamente il tuo iPhone, puoi farlo in due modi: Innanzitutto, quando vai a spegnere l’iPhone, fai clic sul piccolo pulsante “iPhone Trovabile dopo lo spegnimento”. Da qui, puoi scegliere l’opzione “Disattiva temporaneamente ricerca” per spegnere completamente l’iPhone solo una volta.

Se stai cercando una soluzione permanente, dovrai disabilitare la funzione Trova la mia rete. Per fare ciò, apri l’app Impostazioni e vai su ID Apple > iCloud > Dov’è > Trova il mio iPhone e disattiva la funzione Trova la mia rete.