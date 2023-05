Come usare ChatGPT senza avere un account OpenAI

Per noi è chiaro che gli strumenti chatbot stanno diventando sempre più popolari. e ChatGPT, sviluppato da OpenAI, È una delle soluzioni più avanzate e versatili disponibili sul mercato.

Sebbene di solito sia necessario un account OpenAI per utilizzare ChatGPT, esistono soluzioni alternative Accedi a questo potente strumento senza creare un account. Ti interessa sapere come si fa? Bene, continua a leggere.

Usa la chat di Bing

Se desideri accedere alle funzionalità di ChatGPT senza un account OpenAI, puoi utilizzare Bing Chat. Bing, il motore di ricerca di Microsoft, Ha integrato la funzionalità ChatGPT nella sua piattaforma Fornire risposte e assistenza basate sull’intelligenza artificiale.

Per utilizzare questa funzione, apri Microsoft Edge e vai a Qui. In basso a sinistra e al centro della pagina dei risultati, vedrai un’icona di chat. Fare clic su di esso e Si aprirà una finestra di chat dove potrai interagire con ChatGPT e porre domande. Questa opzione è particolarmente utile se hai bisogno di risposte rapide e non vuoi creare un account OpenAI.

Scarica l’app Bing sul tuo smartphone

Se preferisci accedere a ChatGPT dal tuo dispositivo mobile senza un account OpenAI, Puoi scegliere di scaricare l’app Bing. Sia per i dispositivi iOS che Android, l’app Bing offre un’esperienza di ricerca completa e include anche funzionalità di chat.

Scarica l’app da app Store Anche Google Play StoreAprilo e tocca l’icona della chat nella parte inferiore dello schermo. E ora l’ho fatto Puoi iniziare a interagire con ChatGPT dall’app Bingoffrendoti la comodità di utilizzare questo potente strumento direttamente dal tuo telefono o tablet.

Usa Merlin come estensione di Chrome

Un altro modo per accedere a ChatGPT senza bisogno di un account OpenAI è tramite ChatGPT MarilynE Estensione per Chrome sviluppata dalla community. Merlin è un’interfaccia utente per ChatGPT che può essere installata come estensione di Chrome nel tuo browser web. In effetti, ti consente di utilizzare ChatGPT senza dover visitare determinati siti Web o cercare opzioni di chat.

Quindi, una volta installato, sarai in grado di accedere a ChatGPT direttamente dalla barra degli strumenti di Chrome. È davvero un’opzione adatta se desideri un accesso rapido a ChatGPT mentre navighi in Internet.