Come uscire da Gmail

Perché uscire da Gmail?

In qualche Quando ci troviamo a dover uscire da un account Gmail, O perché l’abbiamo aperto temporaneamente su un computer in cui non vogliamo più potervi accedere, diagnosticare un problema o modificare il nostro account di posta elettronica in modo permanente.

In ogni caso, In questa guida ti mostreremo come chiudere la nostra sessione di Gmail. Va notato che l’accesso a Gmail potrebbe attivare alcune funzionalità, come la sincronizzazione in Chrome, Qualcosa di cui non ci occuperemo in questo articolo, poiché ci concentreremo solo sul client di posta di Google.

Esci da Gmail dal tuo browser desktop

Per chiudere la nostra sessione di Gmail dal browser desktop, la prima cosa che dobbiamo fare è entrare in Gmail e accedere alla posta in arrivo, Dove ci sono tutti i controlli necessari per questo.

Una volta che saremo in Gmail, andremo nell’angolo in alto a destra della pagina, dove si trova la nostra miniatura utente. Cliccando su questo pulsante si aprirà un menu a tendina che ci darà alcune opzioni, Ma allo stesso tempo avrà quello che ci interessa, che chiude la sessione.

Dopo aver fatto clic sul pulsante Chiudi sessione, nel caso in cui la sessione di Chrome sia sincronizzata con il nostro account di posta elettronica, scopriremo che non chiuderemo la sessione solo di Gmailma lo chiuderemo da tutti i servizi Google che utilizzano il nostro account di posta elettronica.

Con questo vedremo anche che la sincronizzazione del nostro browser con l’account e-mail verrà sospesa, il che, sebbene possa impedire che vengano apportate modifiche al nostro account senza il nostro consenso, Lascia tutta la traccia che abbiamo lasciato per la nostra presenza sul computer in locale, come password salvate, cookie, ecc.

Esci da Gmail sul nostro smartphone

Nel caso di smartphone Android, disconnettersi da Gmail significa scollegare completamente l’account Google dal nostro terminale. Per fare ciò, dobbiamo avere una certa familiarità con il software del nostro dispositivoma i passaggi saranno esattamente gli stessi.

Per prima cosa dovremo andare nel pannello delle impostazioni della nostra postazione, per poi passare alla sezione “Password e account”, e trova l’account Google con cui siamo interessati a uscire.

Una volta fatto, toccheremo l’account, che è la cosa che ci porterà alla schermata delle opzioni su di esso, e l’ultima è Rimuovi account, che è qualcosa, Come accennato, la sessione sarà chiusa sul nostro smartphone.

Uscire da Gmail non significa solo uscire da Gmail

Come possiamo vedere, chiudere una sessione di Gmail da Chrome o dal nostro dispositivo Android è più invasivo del previsto, poiché la sincronizzazione dei dati del browser è stata completamente interrotta, Oltre a tutto ciò che dipende dal nostro account Google sul nostro smartphone. In ogni caso, è un buon compromesso per non liberarci completamente del nostro account Google, il cui processo possiamo vedere in questo link.

fine dell’articolo. Raccontaci qualcosa nei commenti!