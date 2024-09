Nel novembre 2022, quando OpenAI ha introdotto il suo strumento chat-gptle aziende tecnologiche hanno iniziato una corsa per migliorare la propria posizione in questo settore Intelligenza Artificiale (AI).

In soli pochi mesi, lo strumento finanziato da Microsoft, tra l’altro, ha dovuto affrontare molta concorrenza. Era uno dei suoi concorrenti Google è fantasticoun chatbot e generatore multimediale creato da Google.

Vedi anche Dal testo al video in pochi secondi: le migliori piattaforme AI gratuite per creare clip

Lo sviluppo di Google ha cambiato nome ed è ora conosciuto come Intelligenza artificiale dei Gemelli. Ancora In fase di sviluppo Dedicato ad alcuni utenti, verrà integrato nel prossimo futuro nelle applicazioni che metterà a disposizione dei suoi utenti.

Qui, Funzioni principali Gemini AI è collegato al popolare gestore di posta elettronica Gmail.

Come utilizzare Google Gemini AI nelle email di Gmail

intelligenza artificiale. Gemini AI può elaborare e comprendere testo, codice, immagini e suoni. Ideale per velocizzare le attività. Foto: Clarin.

Lo evidenzia anche ScalabilitàL’architettura Gemini AI è progettata per adattarsi a grandi set di dati e attività sempre più complesse.

Vedi anche Il trucco per recuperare le password salvate nell’account Google

Negli ultimi mesi lei è stata lì Progressi nello sviluppo Di Gemini AI. Ad esempio, quando si creano testi più flessibili, coerenti e creativi. Oppure riconoscere e comprendere oggetti, scene ed eventi nelle immagini in modo più accurato. READ Un nuovo servizio di streaming gratuito sullo spazio

Senza dubbio suo Integrazione con la ricerca di Google Consente di elaborare le informazioni provenienti dal motore di ricerca per fornire risposte più complete.

Nel giugno 2024, Google ha iniziato a implementare nuove funzionalità in Gmail, vale a dire Pannello laterale Gemini AIche sfrutta l’intelligenza artificiale per gestire il tuo servizio di posta elettronica.

Vedi anche I 4 trucchi essenziali per padroneggiare Google Drive come un professionista

Il pannello laterale lo consente Riepilogare gli argomenti delle email Per evitare viaggi interminabili lungo le catene E-mail. L’intelligenza artificiale analizza l’argomento e fornisce un breve riassunto della conversazione.

Un altro grande aiuto del pannello laterale è la sua introduzione Suggerimenti per la scrittura In modo che i messaggi siano preparati più velocemente e in modo più efficace.

Gemini AI: il pannello laterale aiuta a gestire il servizio di posta elettronica.

In questo senso Progetto di creazione Appare quando si preme il pulsante Aiutami a scrivere In Gmail. È quindi possibile scrivere una nuova bozza con un prompt in formato libero o migliorare la bozza per renderla più formale, concisa o dettagliata.

Inoltre, in base al contenuto dell’e-mail, Gemini AI Fornisce suggerimenti e completa frasi. Ma non è tutto, perché il pannello laterale può fornire risposte al thread di conversazione senza dover rileggere l’intera email.

Vedi anche Trucchi per ottenere spazio di archiviazione aggiuntivo nel tuo account Gmail

Per ora il pannello laterale, secondo Google, è proprio questo Riservato agli utenti a pagamento. Cioè, per chi ha Google One AI Premium; Componente aggiuntivo Gemini Business o Enterprise per Google Workspace o componente aggiuntivo Gemini Education o Education Premium per Google Workspace. READ Le aziende Arratia avranno un nuovo spazio per la formazione e l'innovazione

Il pannello laterale avrà funzionalità simili in documenti, fogli di calcolo, presentazioni e altro Guida, fermati sempre Contribuisci a migliorare la produttività in tutte le applicazioni Da Google Workspace.