Come utilizzare un video come sfondo su Google Meet da Android

Google Meet ti consente finalmente di scegliere un video come sfondo in una videochiamata su Android. È una dinamica semplice che puoi fare in pochi passaggi.

Sebbene tu possa utilizzare le immagini come sfondo o persino scurirle in modo che l’ambiente circostante non venga visto, con gli sfondi animati puoi fornire un’atmosfera più piacevole per le tue videochiamate.

Come mettere un video come sfondo su Google Meet

Google è morto Offre infatti la possibilità di utilizzare qualsiasi immagine come sfondo nelle videochiamate. Una dinamica che può essere implementata con le tue foto o alcuni suggerimenti di Google che coprono diversi argomenti.

Oppure, se lo desideri, puoi scegliere di sfocare lo sfondo, completamente o con una leggera sfocatura. E ora è stata aggiunta una terza opzione in Android con la possibilità di inserire un video come sfondo Google è morto. Era già disponibile nella versione web di Meet e nella sua app iOS.

Come puoi vedere nell’immagine, Google Meet ti permetterà di accedere a una serie di sfondi animati da utilizzare nelle videochiamate. Finora sono disponibili 6 video che vanno da Spiaggia, Foresta, Festa e Sottomarino, tra le altre opzioni.

Ma non commettere errori, i video non imiteranno che sei da qualche altra parte, poiché ha un design da cartone animato per dare un tono allegro alla tua videochiamata. Quindi, se scegli il video della giungla o della spiaggia come sfondo, tutte le tue videochiamate da quei luoghi non verranno visualizzate.

Come impostare un video come sfondo nelle videochiamate di Google Meet? Una volta aperta l’app e avviate le videochiamate, tocca Effetti in modo che Meet mostri tutti gli sfondi video disponibili. Puoi provare tutte le opzioni fino a quando non decidi lo sfondo più adatto per la tua videochiamata.