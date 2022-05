Come viaggiare indietro nel tempo su Google Maps e vedere com’era la tua strada anni fa

Notizie correlate

Già in attesa In attesa del nuovo aggiornamento di Google Maps con questa grafica eccezionale Per le capitali mondiali di street view, iniziamo a insegnare direttamente Come possiamo andare nel passato per vedere com’è la strada Dove hai vissuto la tua infanzia o trascorso dei bei anni con la famiglia o gli amici.

Come tornare indietro nel tempo su Google Maps

Andiamo direttamente a questo post che ci fa vedere il luogo com’era qualche anno fa. Lo faremo da Versione desktop su PC o computer. Quindi prendiamolo.

andiamo a Google Maps.

Potresti Trova una strada o un altro luogo Se vuoi premere a lungo Sulla bambola in basso a sinistra Trascinalo e rilascialo sulla strada o viale selezionata.

Se vuoi premere a lungo Trascinalo e rilascialo sulla strada o viale selezionata. Ora in alto a sinistra c’è un file sportello per ritirare cibo da asporto Con la data accanto al luogo in cui è scritto Street View.

se ci lasci Clicca sulla data possiamo arrivare all’orario.

possiamo arrivare all’orario. Fare clic e aprire una nuova finestra con Linea Possiamo andare nell’anno che vogliamo.

Possiamo andare nell’anno che vogliamo. In questo caso, passiamo al 2008.

Fare clic su uno e ora sul pulsante ingrandisci per vedere lo schermo intero precedente.

orario

Quindi possiamo tornare indietro nel tempo utilizzando Google Maps e vedere com’era la strada Chiunque in Spagna o anche a Madrid. Nel nostro caso abbiamo usato Via Alcalàma tieni presente che puoi fare clic sulla data, perché in caso contrario, non avrai una cronologia delle foto.

Ingrandiamo l’immagine

ottimo modo per Viaggio nel tempo ca Per andare ovunque e vedere come stavano le cose.

Segui gli argomenti che ti interessano