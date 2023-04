Come viene bypassato il modulo dell’applicazione ChatGPT…

Dopo l’Agenzia spagnola per la protezione dei dati, l’AEPD ha lanciato ufficialmente le precedenti azioni su ChatGPT, a causa della possibilità di violare le normative, il Comitato europeo per la protezione dei dati, ChatGPT ha creato un gruppo di lavoro nel gruppo di lavoro, e in particolare, l’italiano Autorità di controllo per impedirne e sospenderne l’uso nel proprio territorio e simili in Germania e Francia.Data la probabilità che l’evento si verifichi, analizziamo ora le alternative che gli utenti di ChatGPT possono adottare per evitarne il blocco. Inoltre, poiché OpenAI (la società di sviluppo SatGBT) ha geobloccato l’accesso allo strumento in Italia, continua a usarlo.

Il motivo per cui gli utenti italiani stanno cercando di evitare il blocco è dovuto al rapido utilizzo dello strumento, visto che nel primo mese dalla sua introduzione sono stati catturati giornalmente più di 10 milioni di utenti (di cui più di 2 milioni in Spagna). La piattaforma Internet in più rapida crescita di tutta la storia, sopra TikTok o Facebook.

Ma come riescono a evitare l’assedio? Con le VPN, reti private virtuali (VPN, dall’inglese virtual private network), una rete privata (in realtà parlando) viene utilizzata su un canale pubblico (Internet), ma è caratterizzata dalla crittografia dei dati di connessione, dalla cattiva gestione dell’indirizzo IP ( identificativo del dispositivo utilizzatore). Pertanto, può connettersi a un server ChatGPT situato in un altro paese che ne consente l’utilizzo.

A tal fine, ci sono aziende dedicate alla fornitura di VPN e quando l’Italia ha vietato l’uso di ChatGPT, i download di software per la creazione di VPN sono aumentati di oltre il 400%.

Come accennato da INCIBE, le VPN sono sicure, offrono vantaggi come l’autenticazione verificata, grazie al certificato scambiato tra l’utente che utilizza il tunnel, il client e l’integrità dei dati del server. Gli hash consentono di verificare che i dati inviati non abbiano subito modifiche tra le parti legittime di scambio. Riservatezza Utilizzando tecniche di crittografia sempre più avanzate, nessuno può accedere alle informazioni. Consentono un utilizzo sicuro delle reti aperte, ad esempio in un aeroporto o in un ristorante. In questi casi, le informazioni che inviamo tramite una rete Wi-Fi non protetta viaggiano attraverso il proprio tunnel (connessione), illeggibili (crittografate) e solo il destinatario legittimo alla fine del tunnel può decrittografare e accedere alle informazioni. .

Tuttavia, l’uso improprio delle reti VPN comporta notevoli rischi per la sicurezza, poiché non dobbiamo dimenticare che l’accesso alle informazioni avviene attraverso un canale pubblico come Internet, il che implica che le aziende debbano divulgare l’accesso tramite gateway alle tue informazioni personali.

Allo stesso modo, non tutti i fornitori di VPN offrono le stesse garanzie, richiedendo che sia la sede centrale o le società che i server si trovino all’interno dei confini dell’UE, quindi il GDPR è direttamente applicabile.

