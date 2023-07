Come vincere il premio Diablo IV in Prime Gaming?

C.onget Ricompense gratuite per Diablo IV È molto semplice con Primo gioco e calze Twitch Primo. È risaputo che Amazon possiede Twitch E con Twitch Prime, puoi ottenere oggetti di gioco gratuiti.

Approfitta del tuo account Amazon Prime con contenuti esclusivi per gli abbonati Prime Gaming. Giocatori di Diablo IV da Bufera di nevepotranno ricevere un pacco Trekking sulla montagna dello scudo salmastro.

Cosa devi fare per ottenerlo?

Potrai riscattare il bottino principale fino al 3 agosto 2023, quindi assicurati che il tuo abbonamento Amazon Prime sia aggiornato.

La comunità dei membri di Diablo IV di Prime Gaming dovrebbe fare proprio questo Clicca su questo collegamento A Aggiungi il pacchetto armatura cavalcatura Viaggio salmastro al tuo account. Dovrai fare clic Ottieni contenuti di gioco e l’accesso a Utente Amazon farlo dopo Fare nuovamente clic su “Collega account”. desideri Reindirizzato a battle.net Per accedere al tuo account di gioco e solo Ottieni l’omaggio Prime Gaming.

Nel caso Non essere un utente Prime GamingPuoi ottenere un account tramite una prova gratuita di sette giorni E fai lo stesso processo descritto sopra.

È importante ricordare che hai tempo fino al 3 agosto per cambiare l’articolo Per piattaforme PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Il pacchetto include Scaglie di scudo del Mar MortoLui Coppa della Montagna del Mar Morto e il Volontà del marinaio della montagna del Graal.