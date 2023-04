Come vincere sulla distanza: Suggerimenti per piazzare scommesse sportive in modo professionale

Battere l’allibratore è reale. Tuttavia, solo nel 10% dei casi è reale battere un allibratore sulla lunga distanza. La volontà di vincere non è sufficiente per piazzare scommesse sportive di successo. Alcuni consigli possono aiutare i giocatori.

Errori cruciali

Il desiderio di guadagnare rapidamente

Questo fenomeno è abbastanza comprensibile. Questo è il principale equivoco dei giocatori, che porta a perdite. Le scommesse sportive si fanno sia con un’analisi adeguata sia senza analisi. Ad esempio, la maggior parte dei principianti ama scommettere su quote elevate senza fare un’analisi adeguata. Allo stesso tempo, se la scommessa risulta vincente, il giocatore ritiene di essere bravo a scommettere.

Inizia a scommettere senza un’adeguata analisi degli eventi sportivi in programma. Di conseguenza, i suoi sforzi portano a una perdita. I giocatori che decidono di scommettere su piccole quote agiscono in una direzione diversa. In questo caso tutti i loro ragionamenti sono condizionati da una probabilità di vincita relativamente alta. Tuttavia, anche una scommessa con quote basse può essere facilmente perdente.

Mancanza di analisi

I nuovi arrivati nel mondo delle scommesse sono costantemente sorpresi dal fatto che i professionisti che forniscono pronostici sui prossimi eventi sportivi indovinino facilmente il risultato desiderato. In particolare, sono sorpresi dai pronostici corretti su squadre poco conosciute.

Il segreto di questi pronostici è la corretta analisi, che tiene conto delle statistiche dei prossimi eventi. I giocatori professionisti conoscono i dettagli, i pro e i contro di ogni squadra. I dilettanti cercano di non percepire queste informazioni, illudendosi di saperne abbastanza.

Utilizzare le previsioni di Internet

Su Internet ci sono molte risorse che offrono abbonamenti a pagamento agli eventi sportivi. Naturalmente, il costo di tali abbonamenti non è economico. È importante capire che le persone di successo nel settore delle scommesse non dedicano tempo alla creazione di siti web, alla pubblicità e alla pubblicazione di pronostici a pagamento. In questo caso, cercano di guadagnare sulla semplicità e sull’ingenuità della gente comune.

Vale anche la pena di notare e fornire informazioni sulle partite truccate. È importante capire che nessuno fornirà queste informazioni, quindi chi le offre è un semplice truffatore.

Azioni dei giocatori professionisti

Con l’esperienza ci si rende conto che l’uso dei metodi sopra descritti non permette di vincere. Tuttavia, esistono dei principi di base a cui ogni giocatore si attiene:

La creazione o la scelta della propria strategia avviene con il tempo, dopo un’attenta pratica e l’utilizzo della strategia stessa.

La strategia scelta deve essere adatta al carattere del giocatore. Questo punto è importante perché il risultato finale delle scommesse sportive dipende dalla natura della strategia.

dipende dalla natura della strategia. Conduzione di analisi. Ogni giocatore professionista deve analizzare costantemente l’evento sportivo imminente sul quale verrà effettuata la scommessa. In assenza di analisi, la probabilità di vincere sarà molto inferiore a quella di perdere.

Escludere le scommesse all’inizio della stagione, poiché non è possibile prevedere le squadre e i giocatori all’inizio della stagione. Solo dopo un mese è possibile condurre con sicurezza analisi sugli eventi sportivi e piazzare scommesse sportive .

. Un professionista deve sempre avere il controllo, il sangue freddo e non cedere alle emozioni, soprattutto quando perde o vince una somma ingente.

Le scommesse devono essere piazzate solo sugli eventi analizzati. Se per qualche motivo non ci sono informazioni sulla squadra o sui giocatori, l’evento deve essere evitato.

Ogni giocatore professionista si attiene a queste regole perché sono fondamentali nelle scommesse sportive. Allo stesso tempo, è necessario rendersi conto che le scommesse sono una guerra contro gli esperti, che possono anche commettere errori e sbagliare le quote sui prossimi eventi sportivi.

