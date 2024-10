Come Your Neighbours: Babylon Neighborhood ha un ritmo veloce e molte risate tra il pubblico

Lui sente

Autori e attori: Belen Amadeo, Julieta Molina, Joaquin Scotta, Agustina Quaglia, Micaela Vargas, Renato Pinto e Clara Suarez. indirizzo: Robin Vianney. Direzione musicale:Juan Pablo Shapira. Composizione musicale: Juan Pablo Shapira e Joaquín Scotta. Spogliatoio:Laura Stavolani. Scenografia: Michaela slitta. Fulmine: Ariel Ponce. sala: Capannone Guevara (Guevara 326). Caratteristiche: domenica alle 20:00 periodo: 80 minuti. La nostra opinione: Bene.

Questo lavoro nasce da una tesi finale presentata dagli studenti del Bachelor of Dramatic Arts dell’Universidad Argentina de la Empresa (UADE), il cui professore è il regista del musical Rubén Viani, che ha ampi crediti nel campo del teatro musicale, e ha vinto un altro Premio Hugo qualche tempo fa Risveglio primaverile.

Vengono i tuoi vicini È stato presentato in anteprima l’anno scorso e l’accoglienza del pubblico è stata così grande che i produttori hanno unito le forze e sono tornati alla ribalta. E lo hanno fatto per celebrare gli Hugo Awards for Musical Theatre appena ricevuti. In precedenza erano stati nominati in sei categorie. Ma le statue alla fine gli furono consegnate per tre premi: Miglior Composizione Musicale; Miglior testo di una canzone musicale argentina (Joaquín Scotta e Juan Pablo Shapira) e Miglior regista (Rubén Viani).

Come accade anche ad altri istituti d’arte che scelgono di presentare la propria tesi in modo che il pubblico possa godersela in teatro. SU, Qui dovevi anche combinare e creare personaggi per una squadra specifica e metterli insieme in un contesto specifico. La scelta giusta è stata quella di creare un gruppo di personaggi colorati, con caratteristiche ben definite, che abitano un edificio dove tutti si conoscono. Allo stesso tempo, fanno parte di un’unione, dove ad ogni incontro vengono alla luce le banalità e i segreti di molti dei suoi membri nascosti. Ciò dà il sale e il pepe necessari a questa storia intricata per farla funzionare a ritmo sostenuto. Il risultato? Suscitando un’enorme risata tra il pubblico. Anche se la cosa negativa, se si lasciano trascinare nel vortice del ritmo e delle situazioni imposte, è che si genera una tale confusione che a volte si perde ciò che ognuno sta esprimendo. In un modo che fa sì che i personaggi, spinti dalle circostanze, dimentichino di concentrarsi maggiormente sulle sfumature e sui contenuti da esplorare che arricchiscono queste creature. A ciò si aggiunge lo squilibrio del livello sonoro registrato, che talvolta copre le voci degli attori.

Una scena dei tuoi vicini

Ciò però non smorza l’entusiasmo di questa squadra, che sembra avere un proprio gruppo di tifosi, che festeggiano ogni carica in pompa magna.

Tra gli evidenti successi di questa tesi c’è la scelta del formato vaudeville, Che sono definiti da incomprensioni, situazioni che producono commedie varie e leggere, inganni, tradimenti o, in questo caso, segreti di Pulcinella condivisi da tutti, ma ignorati dagli stessi eroi. Tutto ciò porta alle famose porte che si aprono e si chiudono e fanno apparire e scomparire i personaggi nei momenti più inaspettati, provocando un susseguirsi di scene che costruiscono una rete di situazioni per definire la storia individualmente e collettivamente. Scopriamo così che nella Torre Herrera – questo il nome dato all’edificio – si tiene una riunione associativa che permette l’incontro di tutti i suoi proprietari o inquilini. Uno dei grandi conflitti tra loro è che Veronica, l’inquilino, sfratterà Veronica, l’inquilino, a causa del tradimento di Olga, capo del consorzio e proprietaria dell’appartamento. Veronica, a sua volta, è la compagna di Marcos, l’amante della torre di Herrera, per il quale l’anziana e graziosa Olga prova un desiderio incontrollabile. Contemporaneamente c’è Antonio, un musicista rock, che prova nel suo appartamento e si imbatte in scene fuorvianti con Veronica, che poi, per restare nel palazzo, si traveste e si finge Marcos. A questa pazza squadra si uniscono la sexy Claudia, che assomiglia a un personaggio immaginato da Almodovar, Gerbaldo, il maggiore dei proprietari, e la nuova addetta agli affari Raquel, che sostituisce la precedente, morta dopo essere caduta nella tromba dell’ascensore.

In conclusione, vale la pena notare che Robin Vianney, professore del dipartimento, è riuscito a costruire una Babele con una chiara identità di quartiere, cercando di definire a grandi linee ogni personaggio. Poi l’entusiasta squadra di artisti ha potuto “combattere” il proprio colore, all’interno di un’ampia tavolozza di personaggi, uno dei quali era più pazzo e folle dell’altro, ma capace di suscitare le risate più fragorose del pubblico che li seguiva entusiasta. La storia, piena di ritmi melodici e balli di tango, consente ad alcuni artisti di raggiungere i loro più grandi momenti di brillantezza personale.