Comincerà l’invasione russa? Quello che sappiamo da questo mercoledì

(CNN) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha descritto gli eventi in Ucraina come “l’inizio di un’invasione russa” quando ha annunciato nuove sanzioni per punire Mosca il giorno dopo che il presidente Vladimir Putin ha ordinato truppe nelle regioni filo-russe nell’Ucraina orientale.

Se stai cercando la crisi in Ucraina e Russia, ecco un riassunto delle più importanti:



Tensioni Ucraina-Russia: cosa sappiamo a partire da mercoledì 23 febbraio

Il segretario di Stato Usa ha dichiarato di aver annullato l’incontro con il ministro degli Esteri russo, previsto per giovedì a Ginevra.

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato mercoledì che gli interessi e la sicurezza del Paese sono “non negoziabili”. Ma Mosca è aperta al dialogo “Per trovare soluzioni diplomatiche ai problemi più difficili”.

Analisi | Trump è al fianco di Putin mentre Biden cerca di fermare la guerra

Classificato anche Mosca Sanzioni britanniche come "illegittime".

Fino a che punto raggiungerà la crisi tra Russia e Ucraina? 1:39

Nuove immagini satellitari di Maxar Technologies mostrano che nei giorni scorsi, La Russia ha schierato le sue forze e veicoli aggiuntivi e infrastrutture logistiche al confine con l'Ucraina.

L'Ucraina ha dichiarato lo stato di emergenza Che entrerà in vigore in tutto il paese entro 48 ore e durerà 30 giorni.

La reazione dell’America Latina al conflitto tra Russia e Ucraina 1:16

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha chiesto ulteriori sanzioni Anche altri paesi occidentali hanno annunciato ulteriori sanzioni contro la Russia, seguendo le orme di WashingtonLa Germania ha interrotto i progressi sul controverso gasdotto Nord Stream 2 dopo le azioni di Mosca nell’Ucraina orientale.

La Francia ha elogiato la mossa della Germania e ha affermato che c’erano “infinite altre” sanzioni in attesa della Russia che l’Europa avrebbe potuto svelare quando sarebbe venuto il momento.

L’Australia ha anche annunciato l’imposizione di sanzioni alle regioni di Lugansk e Donetskrivolgendosi a settori che vanno dai trasporti all’energia e alle telecomunicazioni.

Come reagirà la comunità internazionale alle azioni di Putin? 1:24