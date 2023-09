Commedia Comunale di San Martino | Miguel Cavia ha creato questo spazio trent’anni fa

Non molti anni fa, l’attività culturale e la formazione artistica trovavano nella provincia di Buenos Aires un terreno fertile per la crescita. In precedenza, i residenti di Buenos Aires che volevano dedicarsi all’arte dovevano trascorrere la vita viaggiando verso il centro per formarsi e lavorare. È stata questa esperienza personale che ha spinto l’illustre attore e regista teatrale Miguel Cafía a creare più di trent’anni fa, nella sua città natale, la “Commedia Municipal de San Martín”, uno spazio unico per la formazione e l’editoria teatrale che ha resistito a molti cambiamenti amministrativi. , e che oggi forma più di un centinaio di abitanti di Buenos Aires nel proprio teatro.

“Nel 1991, hanno indetto un concorso pubblico per creare una commedia municipale su progetto dell’allora sindaco Carlos Brown. Sono nato a San Martín, a San Andrés, e ho sempre vissuto qui. In un certo senso, è stata una circostanza personale che allora ero propenso a studiare teatro “È ciò che mi ha spinto a iscrivermi al concorso anni dopo. Quando avevo 16 anni non c’erano possibilità di studiare nelle vicinanze e i viaggi giornalieri al centro per la formazione erano enormi. Quindi, uno dei ciò che ha attirato la mia attenzione nel concorso è stata la possibilità di costruire uno spazio che aprisse questa possibilità”, ha detto abbastanza Miguel.

Anche se, come dice umilmente, Cavia fu “sorpreso di essere scelto per il ruolo di regista”, la realtà è che in quegli anni era già un attore, scenografo e insegnante di teatro affermato sulla scena di Buenos Aires. Si è allenato con Augusto Fernandez, insieme a Julio Chavez, Lito Cruz e Urdabelita. Ha lavorato come insegnante nelle scuole Hugo Medon e Lito Cruz. Passarono solo pochi anni prima che venisse riconosciuto e premiato come regista per il successo teatrale di The Dressing Room, con Chavez e Federico Lopi. “Non avevo mai lavorato nello stato prima, ed è stata una grande esperienza ritrovarmi in questa attività in cui il processo è così diverso”, ha detto Kavya, che ha immediatamente iniziato a lavorare sulla creazione di uno spazio che negoziasse tra le sue e le diverse aspettative . Ostacoli riscontrati negli anni.

Tra spazi e procedure

La storia della commedia municipale a San Martin è attraversata da cambiamenti forzati nelle politiche pubbliche e la sua sopravvivenza può essere spiegata solo dalla partecipazione dei quartieri mobilitata da Cavia. “In linea di principio bisognava creare uno spazio perché non c’era un luogo dove svolgere i compiti. In quegli anni tutta l’attività culturale era concentrata in quella che era la sala municipale. Era uno spazio abbastanza grande, molto luminoso”, Kavya ” disse. Ma lei non aveva le condizioni necessarie per praticare il teatro. ” Chiese subito di svuotare un magazzino situato nel seminterrato del comune, e lì iniziò a poco a poco a dare lezioni di teatro a decine di vicini che venivano ad esercitarsi in questo nuovo spazio.

La buona fede dell’amministrazione comunale che bandì nel 1991 il concorso per realizzare la commedia comunale è arrivata a questo punto, buona fede. Successivamente Kafya ha dovuto inventare ruoli, proposte, programmi, processi e modalità di finanziamento. Diede onore alle classi, creò una commedia municipale aperta alla partecipazione dei quartieri attraverso assemblee mensili e invitò attori famosi a portare le loro opere a Saint Martin, che ancora mancava di una struttura ideale per le rappresentazioni teatrali.

“Abbiamo creato un intero caleidoscopio di lezioni, corsi di formazione e programmi intensi che hanno ricevuto una grande risposta da parte del pubblico. Il tutto in un modo molto solidale, ma senza ancora l’infrastruttura minima. “Nel penultimo spettacolo di quella prima sessione, il sindaco è sceso , e Brown non è tornato Ma un’altra persona, era molto commossa e preoccupata allo stesso tempo. Da un lato era impressionato dal numero di persone che si erano radunate, dall’altro era preoccupato per le condizioni in cui si trovavano apparentemente non erano favorevoli, e allora accennavo al fatto che davanti al Comune c’era il Teatro Plaza, un cinema da millesettecento posti che era chiuso da molti anni e stava per essere messo all’asta o riconvertito in un tempio o in un centro commerciale. Ebbene, in qualche modo lo avevo interessato ad un progetto molto ambizioso. La proposta fu poi inviata al consiglio deliberativo e approvò il decreto che il comune acquistava il teatro “Quello era il nostro primo spazio”, Miguel Caveya disse.

Tuttavia, questo risultato è stato rapidamente cancellato quando il sindaco Ricardo Ivoscos è entrato in carica, privando la Commedia Municipale dell’uso del Teatro Plaza. “Abbiamo camminato un po’ in posti diversi. Il vescovo ci ha prestato la volta della cattedrale, e da lì abbiamo camminato qua e là, il che è stato davvero molto difficile”, ha detto Kafia. Solo con l’arrivo di Gabriel Katopoudis al sindaco L’ufficio era la commedia municipale, che operava da vent’anni, dall’orizzonte del proprio spazio.

Il nostro teatro

In quegli anni, davanti alla stazione di San Andres sulla Mitre Line, esisteva un vecchio magazzino abbandonato che rappresentava un problema di sicurezza per i residenti della zona. L’ufficio del sindaco ha allora deciso di consegnarlo alla Commedia Comunale e ha cominciato a sottoporlo alla partecipazione attiva e sempre volontaria dei vicini che facevano e fanno parte dello staff teatrale. In questo modo, per la prima volta nella sua storia, la commedia municipale ha potuto sviluppare un piano aziendale, garantendo allo stesso tempo uno spazio proprio per formare i vicini, provare gli spettacoli e condividerli con il pubblico.

Oggi nel comune di Komedia esiste un teatro completamente attrezzato con camerini, riscaldamento e luci. Tra gli alberi della stazione si vedono i murales che adornano il deposito e nella piazza si sentono sempre le prove quotidiane degli attori che non smettono mai di preparare gli spettacoli che nascono dalle proposte del quartiere e dai lavori di regia che intraprendono. Miguel Cavia con la sua assistente Claudia Soler.

Alla domanda sulla sua motivazione iniziale per costruire uno spazio di formazione artistica per i residenti di San Martin, Cavia si è detto soddisfatto del risultato di avere un proprio spazio e, inoltre, di essere “supportato da vicini che capiscono il valore di prendersene cura. ” Un progetto pubblico.” Allo stesso modo, sottolinea il cambiamento nella scena teatrale suburbana: “È anche piacevole che all’interno del partito siano stati sviluppati un gran numero di spazi indipendenti. Vedete, a due o tre isolati dal sito di Galbon, ci sono due o tre luoghi teatrali con iniziative indipendenti. Questo è barbaro perché ti dà la guida che non si può tornare indietro e che questo continuerà ad evolversi. “Cambierà il suo aspetto e la sua gente, ma penso che sia giunto il momento di stabilizzarsi”.

Nel mese di ottobre, la commedia municipale presenterà tre produzioni teatrali preparate dal suo cast: “De Profession of the Mother” di Griselda Gambaro, “Doña Rosita the Bachelorette” di Federico García Lorca e “Venezia” di Jorge Acami. Inoltre, il 19 ottobre verrà proiettata una versione digitale di “The Dressing Room” e il regista sarà presente insieme a Julio Chavez per parlare al pubblico. Tutti i suggerimenti sono gratuiti e possono essere trovati su social networks.