Completa Auger-Alisym e Rublev nelle Nitto ATP Finals 2022 | Tour ATP

Il campo del singolare è fissato per le Nitto ATP Finals 2022. Felix Auger-Aliassime e Andrei Rublev sono arrivati ​​ultimi per il torneo di fine stagione di mercoledì, che si svolgerà al Pala Alpitour di Torino dal 13 al 20 novembre.

Auger-Aliassime e Rublev si uniscono a Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic e Daniil Medvedev per il roster del Torino.

Quattro dei singoli concorrenti di quest’anno – Alcaraz, Nadal, Djokovic e Medvedev – hanno raggiunto il numero uno nella classifica ATP di Pepperstone. Djokovic, Tsitsipas e Medvedev hanno già vinto le Nitto ATP Finals. Il cinque volte campione Djokovic può stabilire il record di Roger Federer di sei vittorie nei tornei di fine stagione.

C’è anche un’ondata di astri nascenti nei tornei di fine anno, con sei degli otto contendenti, ad eccezione di Djokovic e Nadal, di età pari o inferiore a 26 anni. Sei di questi giocatori si sono qualificati negli anni precedenti per le Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals.

Tsitsipas è l’unico giocatore a vincere le finali della stagione U-21 e le finali del Nitto ATP in anni consecutivi (2018-2019). Alcaraz cercherà di eguagliare questo risultato quest’anno.

Il presidente dell’ATP Andrea Gaudenzi ha dichiarato: “Le Nitto ATP Finals celebrano il meglio del meglio del nostro sport. È tutto in gioco per i giocatori, i cui risultati impressionanti in questa stagione hanno dato loro la possibilità di competere per il titolo definitivo. Da oltre 50 anni “Questo evento speciale ha creato esperienze uniche che non vanno mai via. Un evento dimenticato per milioni di fan, sia nell’arena che in tutto il mondo. Siamo lieti di vedere che le Nitto ATP Finals continuano la loro incredibile storia a Torino in questa stagione”.

Si sono assicurati anche cinque degli otto doppi cuccette di Torino. Wesley Kolhoff/Neil Skopsky, Rajiv Ram/Joe Salisbury, Marcelo Arevalo/Jean Julien Roger, Nikola Miktic/Mate Pavic e Thanasi Kokkinakis/Nick Kyrgios si sono già qualificati.

Le Nitto ATP Finals di quest’anno assegneranno $ 14,75 milioni di premi in denaro. Se il campione di quest’anno alza il trofeo senza perdere una partita, vincerà più di $ 4,7 milioni, il più grande montepremi per giocatore singolo nella storia del tennis.

Questa sarà la seconda edizione delle Nitto ATP Finals di Torino. Il sorteggio è previsto per giovedì 10 novembre alle 12:00 CET.